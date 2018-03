Se pregunta si ahora que hay más listas de espera y médicos sin titulación no hay motivos para sacar camisetas blancas, si cuando se van a quitar tres profesores más de Alcázar de San Juan y se hacen contratos precarios a los docentes no hay razones para sacar camisetas verdes y si no hay motivos para ponerse tras las pancartas cuando el PSOE no ha reanudado las obras de la Residencia de Salud Mental , ni ha cumplido su promesa sobre Aguas de Alcázar

Eduardo García Villajos, concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, ha asegurado que “la mayor garantía para las pensiones es el empleo”.

En una rueda de prensa celebrada en Alcázar de San Juan, ha afirmado que el sistema actual de pensiones está basado en el principio de la solidaridad, en el que los actuales contribuyentes están nutriendo el sistema de pensiones, de tal forma que las retenciones en las nóminas o el recibo de autónomo es lo que hoy se destina para las pensiones actuales.

Según ha explicado, el actual modelo, basado en el principio de la Solidaridad, se fundamenta en el propio sistema organizativo y económico que garantiza, por medio de la creación de puestos de trabajo, y por la contribución mediante los impuestos, que garantizan el mantenimiento de inversiones en carreteras, sanidad, educación y en pensiones, entre otras prestaciones. “Por eso, hay que dar las gracias a los pensionistas, porque han sido y son los auténticos héroes de haber sacado adelante este país, por haber sostenido en sistema y por haber atendido a sus familias con las pensiones que han percibido”, ha aseverado.

Considera el concejal popular que “tenemos que seguir creando empleo como lo está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que en 2017, por cada nueva pensión que se establecía, se creaban 6 puestos de trabajo nuevos. Es, según ha subrayado, caminar por esta senda de crecimiento y de creación de empleo, para que el sistema organizativo y económico siga siendo solidario, para que no se agote.

Sin embargo, Eduardo García Villajos ha recordado que en mayor de 2010, Zapatero congeló las pensiones, bajó el sueldo de funcionarios, suprimió el cheque bebé y redujo las ayudas a la dependencia. Además, en 2010, el Gobierno PSOE no hacía nada para crear puestos de trabajo, lo que hizo que aumentase el paro y dejó tasas de déficit por debajo del 0,04%. Zapatero y el PSOE dejaron a España al borde del rescate, con el mayor índice de prima de riesgo sin embargo, las políticas de Mariano Rajoy evitaron la intervención de España, redujeron la famosa Prima de Riesgo, y evitaron que en España se bajasen las pensiones, como sí ocurrió en Grecia, Irlanda y Portugal, que las bajaron un 40 %.

Al hilo de esta cuestión, ha lamentado que cuando el PSOE “congeló” las pensiones, nadie saliera a la calle: “todo parecía bien” y se ha referido a la concentración celebrada la semana pasada a las puertas de las oficinas de la Seguridad Social y de la Tesorería en Alcázar de unas 30 personas, “y en las fotos salían los de siempre”.

“Lo mismo da protestar por las pensiones, por la educación, por la sanidad o por lo que sea, pero siempre en contra del PP”, ha aseverado. En este sentido, ha recordado que cuando gobernaba el PP en Alcázar y en Castilla-La Mancha “hemos visto a los de siempre con las Camisetas Verdes (educación), blancas (sanidad) y detrás de todas las pancartas, pero ahora ya no se ven camisetas. Por ello, se ha preguntado si ahora que hay más listas de espera y médicos sin titulación no hay motivos para sacar camisetas blancas, cuando se van a quitar tres profesores más de Alcázar de San Juan y se hacen contratos precarios a los docentes no hay motivos para sacar camisetas verdes y si no hay motivos para ponerse tras las pancartas cuando el PSOE no ha reanudado las obras de la Residencia de Salud Mental ni ha cumplido su promesa sobre Aguas de Alcázar.

“Lo que sí que tengo claro es que volverán los de siempre con las camisetas y las pancartas que llevan en los cajones desde 2015 porque se buscarán algún motivo para atacar al PP y porque el Partido Popular volverá a gobernar en Alcázar de San Juan y en Castilla-La Mancha”, ha concluido.