El grupo municipal socialista de Villarrubia de los Ojos, lamenta que el Gobierno local, dirigido por Encarnación Medina “no haga nada por mejorar la vida de los jóvenes de la localidad que necesitan tantas oportunidades”.

Explican en este sentido los socialistas, que el municipio sigue aumentando el número de jóvenes cualificados, que año tras año, no tienen más remedio que abandonar el pueblo ante la evidente falta de oportunidades de trabajo, “con la frustración, desarraigo y futuro despoblamiento que, a medio y largo plazo, ello origina”.

Del mismo modo, critican que desde el Ayuntamiento no se vea cómo ha aumentado el número de estudiantes que deben desplazarse diariamente a otros lugares para poder estudiar los distintos grados de F.P. ante la imposibilidad de poder realizarlos en Villarrubia. Una mala “situación educativa”, lamentan los concejales socialistas, solo paliada en parte, explican los mismos, gracias al aumento del número de becas para ayudas de libros que ha hecho posible la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “lo cual ha influido de forma positiva en la economía de las familias más necesitadas de nuestro municipio”, y recuerdan que no ocurrió lo mismo durante el gobierno de Dolores de Cospedal, “pues nada se hizo para paliar las necesidades y demandas de nuestros estudiantes, si no una serie de recortes en educación, sanidad, servicios sociales, etc. ). Otra de las demandas que se hace desde el grupo municipal socialista de Villarrubia , es la referente a las “muchas necesidades en urbanismo local y más concretamente sobre el mantenimiento en algunos de los edificios municipales de Villarrubia”.

Dicen los socialistas, que basta con pasearse por el recinto ferial y observar entre otras cosas el mal estado de la pintura de la plaza de toros, o bien dar una vuelta por el polideportivo para apreciar cómo el mantenimiento de las losetas o piedras de los muretes es nulo, lo mismo sucede con la jardinería de dicha zona, y lo más importante “las condiciones en que actualmente se encuentra el paso exterior entre la puerta del colegio Rufino Blanco y zona de acceso al polideportivo, ocasionando un verdadero peligro para los transeúntes”, critican los socialistas, lo que se une al “abandono del parque del Cordón”, al que ya han hecho referencia en anteriores ocasiones.

En vista a estos asuntos, el grupo municipal socialista sigue exigiendo al gobierno municipal, que se enfoque en plasmar planes municipales de empleo local, y bolsas de trabajo que sean realmente efectivas, “no como algunas de las actuales que no han variado desde que se convocaron, optando el ayuntamiento en algunos casos por contratar a empresas y personas voluntarias escogidas a dedo para cubrir puestos específicos para los que se han creado distintas bolsas, e incumpliendo por tanto el compromiso social que se adquiere con la formación de cada bolsa”, señalan los concejales del PSOE villarrubiero, que explican que las personas que integran las bolsas se acaban desanimando.

Nos seguimos también congratulando como no puede ser de otra manera, de las continuas inversiones que desde nuestra Diputación se realizan, tanto para asfaltado de calles, mantenimiento y acondicionamiento de caminos, como de las ayudas y subvenciones destinadas a las asociaciones locales, ayudas que este último año han sido aumentadas en algunos casos, para cubrir las necesidades sociales más urgentes de sus integrantes.

Para el grupo municipal socialista, las necesidades y demandas de los villarrubier@s es lo primero y nos seguiremos haciendo eco de ello.

El único bálsamo económico para Villarrubia, procede de la JCCM y la Diputación En otro orden de cosas, al grupo municipal socialista de Villarrubia de los Ojos no le sorprenden las declaraciones de la alcaldesa de la localidad, Encarnación Medina, ante el inicio de las obras de la carretera CR-200 hacia Urda.

Recuerdan los concejales del PSOE que la obligación de hacer las cosas bien la tienen todos los organismos públicos, gobierne quien gobierne, y por ello consideran que el arreglo de la carretera de Urda, que era una necesidad urgente trasladada por ellos mismos a la Diputación, “debería ser motivo de alegría para Medina, pues no está de más alegrarse por todos los villarrubieros y villarrubieras que son en definitiva los primeros beneficiarios”, han indicado.

Por ello, manifiestan que al PSOE de Villarrubia de los Ojos, le hubiera gustado ver algún reconocimiento a la institución provincial en la última nota de prensa del Ayuntamiento, sobre el inicio de las obras de la Carretera de Urda, “y no el alarde de críticas negativas y partidistas hacia la Junta y la Diputación, o la falta de respeto y poco rigor profesional con el cual se trata a los concejales del grupo municipal socialista”.

Para terminar recomiendan al equipo de Gobierno `popular´ de la localidad, “que dejen la práctica de intentar confundir a los villarrubieros, pues los propios vecinos y vecinas son conscientes de que el único bálsamo económico exterior que está percibiendo nuestro ayuntamiento proviene del Gobierno regional de García-Page y la Diputación, ambas de signo socialista”.