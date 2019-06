La alcaldesa de Ciudad Real en funciones, Pilar Zamora, ha visitado el último entrenamiento de la Selección Española Femenina de Balonmano, que durante los últimos días han estado preparando en el Quijote Arena el partido de vuelta en Islandia del ‘playoff’ clasificatorio para el Campeonato del Mundo de Japón.

Tras su victoria el viernes 35-26, las Guerreras a las órdenes de Carlos Vives han preparado aquí el enfrentamiento contra Islandia para certificar su billete para un torneo que se disputará del 30 de noviembre al 15 de diciembre.

La alcaldesa reconocía que es “un placer estar en este templo del balonmano recibiendo a la guerreras, que siempre que han estado en Ciudad Real ha sido para traernos alegrías. Que entrenen aquí es un placer, ésta es su casa y verlas jugar es un lujo”.

Zamora destacaba cómo “son mujeres que ponen el deporte femenino donde siempre ha tenido que estar pero que ahora con su trabajo, con su esfuerzo, hacen que el seguimiento sea mayor. Como alcaldesa, se os abren la puerta del Quijote Arena, y ojala que vinieseis siempre que queráis a entrenar en Ciudad Real, que fuera sede permanente de la Selección, ya que muchas nos sentimos muy orgullosas de ellas”.

El seleccionador nacional, Carlos Viver, agradecía “el cariño que siempre recibimos cuando pisamos Ciudad Real, gracias al Ayuntamiento y a Pilar por ese cariño. La verdad es que venir al Quijote Arena nos trae buenos recuerdos, aquí nos llevamos la clasificación para el Europeo, ganado a Lituania, y es un sitio maravilloso para venir a trabajar”.

La capitana del equipo, Silvia Navarro, se mostraba “encantada de estar aquí otra vez. Es la cuna del balonmano, es un templo, y esperemos que esto sea la catapulta de partido que tenemos contra Islandia y que nos traiga toda la suerte. Siempre en Ciudad Real nos han tratado estupendamente.

Sobre los nueve goles de renta que tienen del partido de ida, la portera de la Selección reconocía no fiarse: “Nueve goles no me valen. Hay que salir a ganar el partido, a rematar el partido, porque la recompensa va a ser muy grande y no podemos dejar escaparlo”.