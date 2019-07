La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha hecho entrega esta tarde en el Espacio Joven del plato de cerámica talaverana que acredita como ganadores del XXIII Concurso de “Limoná Sin” al grupo denominado “Los Indomables”, en la categoría de Limoná Familiar. La suya ha sido la mejor limoná sin alcohol de las 16 cuadrillas que han participado.

Los ganadores recibían con gran alegría el premio que les ha otorgado el jurado del concurso formado por representantes de la Hermandad de Pandorgos de Ciudad Real, de la Asociación de Dulcineas y Damas Manchegas, los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y técnicos de la Concejalía de Juventud e Infancia.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, agradecía a estos técnicos de la Concejalía de Juventud e Infancia por la organización un año más de este concurso de una “limoná saludable, donde enseñamos que las tradiciones no se deben perder, y hay muchos niños que ya saben hacer la limoná”.

“La Pandorga -reconocía Zamora- es para todo el mundo, para todos los gustos y para todas las edades y eso es lo que queremos que sea una fiesta global. Hemos tenido deporte con la Pandorga Run, música, talleres de seguidillas manchegas, de nuestro vestuario tradicional, y ahora los concursos de limoná, que es el preludio de lo que vendrá mañana que es el día grande de la Pandorga”

Además, la primera edil aprovechaba para invitar “a todo el mundo, no sólo a los vecinos de Ciudad Real, sino de la provincia, de la comunidad y de resto del mundo a que disfrute de esta Pandorga porque la Pandorga no se cuenta, la Pandorga se vive, y yo invito a vivirla. Que lo disfrutemos con seguridad, con tranquilidad, que es una fiesta, pero hay que tener en cuenta esos valores como la limpieza de la ciudad, que no haya ningún incidente y a disfrutarla”.

En segundo lugar ha quedado la Peña del Atlético de Bilbao, en tercer lugar, el grupo “Los Pichones”, los cuartos clasificados han sido “Los Maesitos” y el quinto clasificado ha sido “Los andrenanos II”.

El patio del Espacio Joven se transformaba en una fiesta en la que, junto a sus padres y amigos, estos niños y niñas aprenden a elaborar un producto tan representativo como la limoná, al tiempo que se divierten con bailes o guerras de agua.