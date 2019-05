La candidata socialista a la alcaldía, expresaba que desde el Partido Socialista existe “un compromiso claro con avanzar, en el marco del diálogo social, desde la derogación más inmediata de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012, hacia la elaboración completa de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que responda a los retos de la globalización, la robotización y la digitalización, garantizando un nuevo marco de derechos para los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, dejando atrás la reforma laboral del PP que no solo no actualizó las relaciones laborales en España sino que supuso una verdadera regresión en derechos”.

La candidata a la alcaldía del PSOE de Puertollano, Isabel Rodríguez, ha participado un año más, junto al resto de compañeros de la agrupación del PSOE local, entre ellos el diputado nacional electo, Miguel González, en la tradicional Manifestación del Primero de Mayo, que los sindicatos organizan en la ciudad. Manifestaba Rodríguez que los trabajadores y trabajadoras, y los movimientos sindicales, “tenemos que seguir en alerta y participando, para que el próximo 26 de mayo continuemos la senda de progreso que se expresó en las urnas el pasado domingo”.

En el marco del 1 mayo, la candidata a la alcaldía de Puertollano no quería de expresar que desde el Partido Socialista “tenemos un compromiso claro con avanzar, en el marco del diálogo social, desde la derogación más inmediata de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012, hacia la elaboración completa de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que responda a los retos de la globalización, la robotización y la digitalización, garantizando un nuevo marco de derechos para los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, dejando atrás la reforma laboral del PP que no solo no actualizó las relaciones laborales en España sino que supuso una verdadera regresión en derechos”, señalaba la socialista.

Para Isabel Rodríguez es fundamental dotar a la Seguridad Social de una financiación adecuada que garantice las prestaciones que siempre ha ofrecido y las profundice, restableciendo asimismo un horizonte de certidumbre y crecimiento para el sistema de pensiones, consolidando sin duda su actualización anual.

Y señalaba Rodríguez que para que Puertollano pueda avanzar en un nuevo desarrollo económico e industrial que genere empleos dignos tan necesarios, “es fundamental contar con el apoyo del gobierno de Castilla-La Mancha y de España. Por eso la importancia de conseguir una mayoría fuerte en las próximas elecciones municipales que nos legitime en las exigencias y las atenciones que Puertollano merece todas las administraciones”.

De ahí que para finalizar manifestara su deseo de que “este extraordinario ambiente que hoy se vive en la manifestación del 1 mayo , vuelva a las urnas el próximo 26 de mayo a frenar y evitar que las derechas sumen y apoyen el nuevo impulso que desde mi candidatura queremos dar a la cuidad de Puertollano”.