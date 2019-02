En un comunicado, IU ha señalado que aunque el PP no ha apoyado esta convocatoria los años anteriores “e incluso ha llegado a calificarla de elitista, insolidaria y antigénero, y pese a que dos de los concejales de este mismo partido en el Ayuntamiento salieron de la sala en el momento en el que se votaba sobre la moción contra la violencia de género, esperaban que no se superpusieran sus carteles por encima de los ya pegados por IU”.

O al menos, continúa la formación, que no se taparan todos, ya que “cartel de una candidatura cuando aún no estamos en campaña no debe prevalecer sobre una causa que lucha contra la lacra machista y patriarcal que lleva 979 muertes desde 2003”.

“¿De verdad piensa el PP que sus medidas en materia de violencia de género van a tener credibilidad si realizan este tipo de acciones?”, se ha preguntado el Área de Mujer de Izquierda Unida, que ha llamado a las mujeres de la región a unirse a los distintos actos que se celebrarán con motivo de este día, así como a ejercer su derecho a hacer huelga y a la población masculina a apoyarlas.