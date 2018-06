El IV Pandorga Reggae Fest, organizado por la Asociación Cultural Reggae, con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real que se celebrará el sábado 28 de julio en la Fuente de la Talaverana en el Parque de Gasset con motivo de las fiestas de la Pandorga, incorpora por primera vez a mujeres entre los protagonistas de las cinco actuaciones que tendrán lugar en esta cita con el mejor reggae.

Así lo ha destacado la concejala de Festejos, Manuela Nieto Márquez, que agradecía a los organizadores que este festival continúe creciendo año tras año. Este año con la banda Lone Ark actuará Inés Pardo, que es una de las voces más especiales del Reggae europeo.

Ya en 2006, la cantante cántabra firma el corte “Everyday Task“ junto al reconocido productor Roberto Sánchez / Lone Ark en su disco Oil & Water, en el que Inés también colabora haciendo coros y en directo, acompañando al Lone Ark Riddim Force por los escenarios de todo el país. Desde entonces, Inés Pardo se ha curtido siguiendo el camino tradicional del Reggae: cantando en sound systems, dancehalls, grabando dubplates y aumentando su discografía.

Junto al grupo bilbaíno Akatz, Inés graba en 2010 una versión del clásico ska/rocksteady “My Boy Lollipop” titulado “Lollypop” y que aparece en A Go-Go (Rudo, 2010). Su relación con el sello Roots & Fyah, de corte más Roots Reggae, se refleja en dos vinilos con sendos cortes vocales, “That Old Luke’s Smile” en Milk & Honey (Roots & Fyah, 2011) y “They Don’t Know” en Mystic Revelation (Roots & Fyah, 2015). Su primera cara A, la protagoniza ya en 2014 poniendo voz a un riddim de Asimov en una tema publicado en single 7 pulgadas y titulado “Snitcher” (Far Star, 2014).

Lone Ark también le podrá la base musical a Benjammin y Shanti Yalah. Lone Ark es el proyecto musical de Roberto Sánchez, un joven productor, músico y cantante cántabro que desde hace años se ha dedicado a reproducir y recrear con fidelidad los sonidos más clásicos venidos de Jamaica. Lone Ark nace como banda en 2003, con la idea de llevar a directo las nuevas composiciones y producciones en estudio de Roberto, aunque el proyecto ya se venía gestando desde mediados de los 90. Lone Ark es un viaje hacia el Roots Reggae y Dub al más puro estilo 70’s.

Benjammin

Nacido en Londres en 1970 y crecido en Brighton donde empieza como MC y cantante para sound systems de reggae locales a finales de los ochentas. Cofundador del popular club de reggae Roots Garden en Brighton, a lo largo de los años Benjammin ha desarollando su gran variedad de estilos vocales, desde el roots más profundo al lovers, del raggamuffin al soul. Además toca tanto el saxo como la flauta. Instalado en Barcelona desde 1994 cantando, soplando y grabando con artistas, bandas y sound systems ingleses y españoles. Su trabajo le ha llevando a actuar en paises como Alemania, Francia, Italia, Holanda, Portugal o Suiza. Benjammin ha escrito y grabado discos con varios artistas y sellos, así como su primer trabajo en solitario titulado Rise Up en Junio de 2007.

“THE DANCE CRASHERS”

Además también actuará la banda de ska-jazz “The Dance Crashers”, cuya vocalista también es una mujer. Tras un par de años de rodaje por festivales como el Rototom (2016 y 2017) o el Festivern (2016), entre otros, registraron el pasado enero de 2018 su primer álbum de estudio, Fabulous Coconut. En cuanto a referencias musicales, beben de bandas clásicas de música jamaicana como The Skatalites, Alton Ellis o Toots and the Maytals, y de más modernas como NYSJE o The Gramophones Allstars Big Band. También de vocalistas referentes como Amy Winehouse, Janis Joplin o Nina Simone.

La noche se completará con las actuaciones de DJ bajo la denominación SENSINITY, la fusión de Sensi Garden y Unity Sound. Las actividades comenzarán a las 19 horas, con actividades infantiles denominadas “Reggae for Kids” a cargo de Profesor Sandía y Txikolini

Así el programa de actividades es el siguiente:

Sábado 28 de Julio de 2018

20:00- 21:30 Actividades infantiles. Reggae for Kids con Profesor Sandía y Txikolini

21:30- 22:30 Comienzo actuaciones con DJ y cantantes locales

22:30- 00:00 Lone Ark con Inés Pardo, Ben Jammin y Shanti Yalah

00:00 - 1:45 The Dance Crashers

01:45 - 5:00 Unity Garden (show conjunto de dos Sounds Systems)

Y para dar a conocer el cartel de actuaciones, desde la organización se ha preparado para este viernes 29 de junio una fiesta de lanzamiento en la Olw Club de la carretera de Porzuna con la parte “sound system” del Festival. Actuarán Nyahbinghi Dub, Iration FM y Visionaies of Jam. La entrada para esta “launch party” costará 5 euros.