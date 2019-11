El candidato del Partido Socialista al Senado, Jesús Martín, ha manifestado desde La Solana, que “un país no puede esperar seis meses, lo ha hecho, pero el domingo tenemos que sacar un gobierno porque los jubilados no pueden estar esperando a qué va a pasar con sus pensiones, porque quien está en una cama esperando una ley de muerte digna no puede estar esperando la ley, porque tenemos que generar nuevas políticas medio ambientales que creen nuevos puestos de trabajo, porque un empresario no puede estar esperando a ver cómo va a ir su presión fiscal. En definitiva esto solo hay una forma de movilizarlo y es con el voto”, ha insistido.

Y según el candidato socialista, Pedro Sánchez “es el mejor de los candidatos que se presentan, con toda humildad”, lo señala después de haber visto a los líderes del resto de partidos “que se pasaron el debate lanzando acusaciones a quien hoy está gobernando y lanzando el órdago de si va a pactar con los independentistas”.

Jesús Martín ha dejado claro en este sentido, que el PSOE “no va a pactar con los independentistas, ni con los partidos que a la izquierda del PSOE creen y cuestionan la constitucionalidad territorial de este país. Y creo que nos va a ir bien en el voto y que Pedro se va a presentar a la elección”.

Por ello, lanza un mensaje a las derechas, y es que si no hay una mayoría en el Partido Socialista, “se abstengan para que España tenga un gobierno, que por cierto es lo que hizo el PSOE hace ahora dos años, sacrificando a su propio candidato, nos pudo más el interés de España que el interés de nuestro líder”, ha afirmado.

Y por último ha pedido a quienes están indecisos que le “presten” un voto al PSOE “porque el único partido que hoy tiene personas preparadas, que tiene claro cómo deber la unidad territorial de España, que tiene claro que hay que hacer políticas sociales para las personas, es el Partido Socialista”.

El alcalde de La Solana, Luís Díaz-Cacho, manifestaba que hoy no tendríamos que estar ante unas elecciones, y que estamos “porque algunos se han empeñado en no respetar la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas”, que de forma mayoritaria, dijeron hace unos meses que el PSOE fuera el referente de la política nacional del país, “estamos aquí porque hay partidos que se han empeñado en no entender a esta mayoría y han bloqueado cualquier intención de formar gobierno, y ni el país, ni los ayuntamientos podemos estar más tiempo sin gobierno”, añadía.

Como recuerda el alcalde de La Solana, hay urgencias “que no pueden depender más de la interinidad de gobierno en la que llevamos hace años”, destacando la urgencia del cambio climático, la urgencia del medio rural y el despoblamiento, la urgencia de la financiación de los ayuntamientos, la urgencia de Europa, la urgencia del brexit y de las peleas económicas que acaban afectando a nuestros productos, ha concluido.