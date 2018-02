Las 1.200 entradas de venta anticipada para este con concierto que se celebrará en el Auditorio Municipal de La Granja se podrán a la venta el día 5 de marzo en las páginas web www.jmserrat.com, www.conciertorosa.es, y www.almondstudio.com, que es la promotora del mismo. Además en la sede de AMUMA también se podrán tramitar la gestión para aquellas personas que no dispongan de conexión a Internet. Su precio irá desde 49,50 euros.

“Esto lo hacemos por AMUMA, porque nos hace falta el dinero, y quien no arriesga no gana, pero también lo hacemos por la ciudad, por devolverle a esta ciudad la generosidad que tiene Ciudad Real con AMUMA porque AMUMA quiere traer a Ciudad Real no sólo lo cotidiano, sino también lo más especial, aunque los anteriores cantautores (Rosana e Ismael Serrano) también lo fueron, esperamos que Serra también lo va a hacer”, ha señalado Espinosa.

Ha reconocido que esta gira Serrat ha decidido hacerla “porque es un poquito mayor y está tocado por la enfermedad pero él ha decidido que va a celebrar su vuelta al comienzo, cuando rompió en España”, y ha apuntado que en la organización están “muy ilusionadas por tener este espectáculo que muy pocas provincias de España lo van a tener”.

La concejal ha reconocido que este artista internacional merece que todos los vecinos de Ciudad Real y de toda la provincia hagan que las entradas se vendan rápidamente en unas horas. Además, ha agradecido el trabajo que AMUMA desarrolla con las mujeres y con las familias de las mujeres afectas por cáncer de mama y ginecológico, recordando que colabora activamente con la concejalía de Igualdad dentro del Consejo Local de la Mujer, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Joan Manuel Serrat (Barcelona, 27 de diciembre de 1943) es un cantautor, compositor, actor, escritor, trovador, poeta y músico. Su obra tiene influencias de otros poetas, como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Joan Salvat-Papasseit y León Felipe entre otros; así como de diversos géneros, como el folklore catalán, la copla española, el tango, el bolero y del cancionero popular de Latinoamérica, pues ha versionado canciones de Violeta Parra y de Víctor Jara.

Es uno de los pioneros de lo que se dio en llamar la Nova Cançó catalana. Joan Manuel Serrat es conocido también con los sobrenombres de El noi del Poble-sec (‘el chico del Pueblo Seco’, su barrio natal) y el Nano. Ha sido reconocido con nueve doctorados Honoris Causa por su contribución a la música y literatura española, además del Grammy Latino ‘Persona del Año’, Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo por toda su trayectoria profesional o el Premio Ondas, entre otras condecoraciones y premios.