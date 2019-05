El expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso delos Diputados, José Bono, ha augurado una nueva victoria para el PSOE en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. “Creo conocer a este tierra, y con Emiliano García-Page de candidato y Jesús Martin en Valdepeñas ya verán cómo no me equivoco en que el PSOE va a tener por lo menos diez puntos más de voto en autonómicas y municipales que hemos tenido en generales”

Así lo ha asegurado en la presentación oficial de la candidatura del PSOE a la alcaldía de Valdepeñas junto a la diputada electa del PSOE al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Blanca Fernández en un acto al que han asistido más de 400 personas.

En este sentido, ha apuntado que “no lo digo para animar a los compañeros, sino que no hay que mirar más que la seria histórica, y en Valdepeñas me he quedado corto, el diez es demasiado escaso”, ha señalado Bono.

Por su parte la candidata electa del PSOE al Congreso de los Diputados, Blanca Fernández, ha puesto a Valdepeñas como ejemplo de lo que se puede hacer desde el Partido Socialista “con un gran un gran equipo” liderado por Jesús Martín, el “mejor alcalde y candidato posible que puede tener la ciudad del vino”.

Un mensaje que Fernández ha trasladado a los ciudadanos y que la ha basado en su conocimiento de otros municipios con características muy similares a Valdepeñas “que no han vivido el progreso, el desarrollo y la modernización” que ha experimentado Valdepeñas en estos últimos años y que se debe, fundamentalmente, “al impulso que se ha pegado desde el Ayuntamiento”, unido al esfuerzo de las empresas, agricultores y toda la sociedad valdepeñera.

La candidata electa del PSOE ha tenido palabras de elogio hacia Martin, “un cerebro privilegiado”, ha dicho, al que ha invitado a la presentación de la candidatura del PSOE de Porzuna, localidad natal de Blanca Fernández. “Va a ir como invitado estrella porque quiero que les cuente cómo se le puede dar vida a un pueblo, y como se hace para que Valdepeñas, cuatro legislaturas después, esté mucho más vivo, sea más atractivo, haya un mayor número de oportunidades” y, en definitiva, “sea un ejemplo para el resto de la provincia”. Que ello lo cuente en Porzuna, “donde lamentablemente hace ya ocho años que gobierna el PPy ha supuesto un viaje al pasado”.

Por último la candidata electa del PSOE por Ciudad Real ha advertido de la necesidad de que dirigente como Jesús Martín “enseñe a los candidatos y candidatas nuevas cómo es posible hacer las cosas contando con la gente y con muchísima inteligencia y trabajo”.