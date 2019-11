El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha anunciado esta mañana la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha del expediente de licitación del proyecto de ejecución y dirección de las obras de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real, que se ubicará en el antiguo Hospital del Carmen. Se trata de una licitación que supera el millón de euros, y que contempla la redacción del proyecto de ejecución de las obras y la dirección facultativa de las mismas, así como el Plan de Seguridad Laboral.

Tras la aprobación del Plan Funcional y la comprobación de que la estructura del edificio soportará el futuro uso, el consejero anunciaba que ayer se aprobaba este expediente, y ahora se publicará la licitación para que los interesados puedan presentar ofertas durante un plazo de 35 días.

El plazo de ejecución de este proyecto será de 6 meses, una vez que se firme el contrato con el adjudicatario. Mientras tanto se preparará el expediente de ejecución de la obra, que se realizará en base a ese proyecto. Las obras podrían empezar a finales del año 2020 o principios del año 2021 y se estima que podrían tener un coste de 20 millones de euros, algo más de lo que estaba previsto.

Ruiz Molina destacaba que “nos interesa la solución que nos puedan ofrecer los arquitectos más que el coste. No vamos a ser cicateros en la redacción del proyecto en la medida de que nos interesa más una buena solución que un buen precio. Por lo que el precio solo puntuará un 20%”.

Será una actuación en más de 24.000 metros cuadrados. Se unirán en un único edificio a más de 1.000 funcionarios de la Junta de Comunidades que actualmente están dispersos por diferentes oficinas de la administración regional. Este nuevo centro recibirá la visita de unas 1.200 personas diarias.

“Es una ciudad administrativa desde el punto de vista de los servicios que se van a ubicar aquí, como de las visitas que se van a realizar diariamente. Con este proyecto solucionamos problemas que teníamos en la administración regional con los servicios periféricos dispersos que no estaban correctamente mantenidos, ya que en la administración Cospedal hubo un olvido de mantenimiento y se estaban deteriorando”.

Así este edificio se convertirá en una “ventanilla única” en la que los vecinos podrán resolver las cuestiones que tengan con la Junta de Comunidades en unas instalaciones “que van a mejorar la eficiencia y la eficacia con la que queremos que trabajen los empelados públicos de la Junta”, reconocía el consejero.

Además Ruiz Molina valoraba que se da valor a un edificio emblemático para la ciudad y es un impuso económico para la ciudad, y para el barrio en el que se ubica este Hospital del Carmen”.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, se mostraba orgullosa por este anuncio, ya que “el Plan de Modernización es algo que no se redacta en un papel, sino en lo que estuvimos trabajando mucho tiempo, con una calendarización y un presupuesto y se van cumpliendo. No es un plan que no tenga realidad, es una realidad planificada”.

Zamora consideraba que la inversión que está realizando la Junta en Ciudad Real “no tiene paragón”, ya que se comenzó con un proyecto de 14 millones de euros “y hoy estamos hablando de unos 23 millones de euros”.

Además valoraba que en la Ciudad Administrativa “vamos a albergar a personas, a trabajadores que tienen que estar en condiciones adecuadas para prestar ese servicio adecuado a los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Como usuaria imagino lo fácil que debe ser subir a una planta o bajar a otra para solucionar la tramitación de un documento en lugar de tener que recorrer toda la ciudad”.

La primera edil destacaba cómo desde el Ayuntamiento “queremos recuperar edificios de Ciudad Real, y esa entrada a la ciudad no tendrá nada que ver cuando esté ésta Ciudad Administrativa, que ahora con este edificio abandonado por la dejadez de otros -que ya no están- quedó en ruinas”.

Sobre el uso que tendrán los actuales edificios de los servicios de la Junta de Comunidades, el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, reconocía que “en el protocolo que formamos el presidente de Junta y el presidente de la Diputación se establece que los edificios que queden sin uso a partir de la puesta en funcionamiento de la Ciudad Administrativa, podrán pasar a ser propiedad de la Diputación, y cuando esta situación se produzca, la Diputación tendrá que darles un uso, y estoy seguro que encontraremos propuestas que interesen a la ciudad, y que vengan bien a su desarrollo económico y pensando en la gente más joven, y en las posibilidades desde el punto de vita turístico que tienen los edificios que actualmente son propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.