La primera Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real en el nuevo mandato ha aprobado la organización de las Concejalías y Servicios del Consistorio para los próximos 4 años.

La primera tenencia de alcaldía la ocupará Eva María Masías; la segunda, Nicolás Clavero; la tercera, Sara Martínez y la cuarta, David Serrano. La portavoz del Equipo de Gobierno será durante los dos primeros años Sara Martínez y durante la segunda mitad del mandato, Mariana Boadella, que en estos dos primeros años ocupara la viceportavocía, mientras que en los dos últimos ésta la llevará Sara Martínez.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, aclaraba que se trata de un Equipo de Gobierno de 13 concejales para los próximos 4 años. “Nosotros hemos negociado las áreas para los 4 años. Esto es un gobierno para 4 años. Es decir, las mimas áreas que tienen los concejales y concejalas se mantendrán los siguientes dos años. Es verdad que dentro de dos años Eva María será la alcaldesa, yo seguiré en el ayuntamiento de Ciudad Real, y no sé si las áreas que lleva las querrá seguir manteniendo, o no. Pero no son dos años del PSOE y dos de Ciudadanos, son 4 años de legislatura conjunta”.

El lunes a las 18 horas será el pleno de organización del Ayuntamiento. En la actualidad se está negociando con los grupos municipales los aspectos organizativos, y las liberaciones, pero la alcaldesa ha avanzado que en cuanto a la asignación a los grupos políticos se reducirá en torno a un ahorro del 15%, los grupos tendrán 100 euros de fijo y 150 euros por concejal.

Las comisiones de Pleno tendrán representación en función del número de concejales. Zamora ya adelantaba que 5 los nombrará el PSOE y 2 Ciudadanos. Además afirmaba que “la transparencia no va a cambiar y tanto en las Junta de Gobierno Local y en las mesas de contratación podrán estar los grupos políticos y los plenos se realizarán los últimos jueves de mes por la tarde y se retransmitirán en directo por CRTv”.

La portavoz de Ciudadanos, Eva María Masías, consideraba que “éstas políticas naranjas que van a llegar al Ayuntamiento de Ciudad Real desde este acuerdo en el que hemos trabajado mucho y muy duro con el objetivo de alejar a los extremos del gobierno, y donde el cumplimiento se lleve a cabo noche y día. Queremos que este gobierno sea fuerte y estable, por eso que las áreas asignadas entendemos que desde nuestros perfiles personales y profesionales son las que la más se ajustan a las necesidades y estamos, convencidos que son desde éstas donde van a conseguir mayores resultados, se han consensuado las áreas para el bien de los vecinos y de la ciudad”.

Las áreas que gestionará cada concejal serán las siguientes:

CIUDADANOS :

Eva María Masias: Festejos, Tradiciones PP, Turismo, Bandas de Música, Plaza de Toros y Semana Santa

Mariana Boadella: Parques y Jardines, Medio Ambiente y Limpieza, RSU

Pedro Maroto: IMPEFE –Promoción Económica

PSOE :