La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado esta mañana la instalación de dispositivos de control de accesos a calles peatonales en la calle Toledo esquina calle Rosa y en la calle Zarza con calle Infantes. Según ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, Sara Martínez, esta instalación se financiará con cargo a las mejoras de la oferta económica presentada por Telvent Tráfico y Transportes en el servicio de mantenimiento de sala de control de tráfico y seguridad, centralización y mantenimiento de la red semafórica, control de accesos a zona peatonal y sistema de ayuda a la explotación del transporte urbano colectivo de viajeros.

Dentro de esas mejoras, la empresa se compromete a realizar una serie de inversiones no contempladas en los pliegos sin coste para el Ayuntamiento, valoradas en 95.771 euros, y la instalación de estos dispositivos de control de accesos a calles peatonales ascendería a 32.827 euros (IVA incluido).

Martínez aclaraba además, ante las críticas del portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez, que “Pilar Zamora no es la propietaria de los terrenos privados que anteriormente estaban cedidos para aparcamientos disuasorios. Al no ser la propietaria, los dueños han decidido en todo su derecho la reversión de esos espacios. No sé si el señor Rodríguez tiene algún problema con que un propietario pide la reversión de su propia propiedad. Nosotros cumplimos con la legalidad, y vemos bien que si un propietario quiere utilizarlo para lo que considere, será en beneficio de ese dueño y también de la ciudad.

Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento se está trabajando para hacer aparcamientos disuasorios “en terreno público para que dé estabilidad en el tiempo y no ocurra lo que en estos casos, que al ser una propiedad privada soliciten la reversión. Se está trabajando en terrenos públicos para hacer aparcamientos estables en el tiempo y que no conlleven la molestia para los vecinos de ahora sí, ahora no”.

Martínez recordaba cómo en estos años se ha arreglado el aparcamiento de Padre Ayala, se ha adjudicado las obras en la segunda fase de la calle Tetuán, detrás del Teatro Auditorio, para acondicionar una zona de aparcamiento, e incluso dentro de esa Teatro Auditorio se estudia la posibilidad de abrir el aparcamiento. Además en la ampliación del Parque de Puerta de Toledo, también habrá nuevas plazas de aparcamiento.

Además en el área de compras, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la compra de un set informativos y deportes para el nuevo plató de la Televisión Municipal. Se han pedido tres presupuestos y se ha adjudicado a Sobrino Comunicación Gráfica por 9.256,50 euros IVA incluido.

Además se ha aprobado la compra de un ionizador para el área de Medio Ambiente. Se han presentado 5 ofertas y la más económica ha sido la de Mototracción por 6.110,50 euros IVA incluido.