La candidata del PSOE al Parlamento Europeo , Cristina Maestre , ha advertido que a Europa “hay que protegerla, defenderla y apostar por proyectos socialistas” ante las fuerzas euroescépticas que quieren “reventar Europa por dentro” que no quieren, ha señalado, políticas que protejan a los ciudadanos sino que “optan más por el populismo, la demagogia y el egoísmo de determinados países que piensan que la Unión Europea solo sirve para que nos llevemos el dinero, y no es cierto”.

En este sentido, Maestre ha señalado que los socialistas apuestan “por una Europa que defienda los derechos humanos, los derechos sociales, la igualdad en educación, sanidad o servicios sociales y también el feminismo”, algo que hay que defender aún más en estos tiempos, en los que los países miembros tienen en sus gobiernos o parlamentos “fuerzas de extrema derecha que quieren reventar ese proyecto”.

La candidata al Parlamento Europeo ha subrayado que las políticas llevadas a cabo en los pueblos no podrían llevarse a cabo “si no fuera por la cantidad de fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea, que llevan aparejado una potente inversión económica, pero que no se pueden desarrollar si no hay un gobierno que se lo crea y lo quiera hacer”.

Al hilo de esto, ha hecho referencia a los gobiernos municipales y regionales, ya que “son los que tienen que gestionar estos fondos”, especialmente al Gobierno de Cospedal, “quien paralizó muchísimas ayudas del sector europeo y el presidente García-Page se encontró así un requerimiento de Europa por el que Castilla-La Mancha podía perder 1.5000 millones de EUros de fondos FEDER porque no se había hechos proyectos en condiciones”, recuerda Maestre. Asegura, además, que esas ayudas se pudieron mantener gracias al actual presidente de la Junta, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

La parlamentaria ha declarado, en una visita al mercadillo de Manzanares junto a Julián Nieva, candidato a la alcaldía, que “Nieva ha hecho muy bien el trabajo durante su legislatura, ya que se trata de uno de los gobiernos municipales “más solventes, sólidos e importantes de la región”, añadiendo que el socialista “es un referente de cómo se hace la política socialista hasta el último extremo”.

Así, Maestre ha recordado que “Julián Nieva, cuando no era alcalde, fue uno de los que encabezó la reivindicación para que tuviéramos una sanidad pública y de calidad”. Además, ha puesto a Manzanares como ejemplo en educación y en servicios públicos que “asientan la población”, ejemplo también en políticas sociales “con un compromiso inequívoco y como todo ello se conjuga con crecimiento económico y como, para todo ello, hay que tener voluntad y compromiso político”.

La socialista ha pedido así el voto para el actual presidente de Castilla-La Mancha para que “continúe con el gran proceso de reconstrucción de todas las políticas que se cargó el PP de Cospedal”, haciendo referencia a que el Ejecutivo regional ha invertido en estos cuatro años más de 43 millones de euros en Manzanares, especialmente en agricultura, ganadería y educación, sector en el que ha intervenido creado el CEIP Divina Pastora.

A ello, además, se une la inversión que ha realizado el Gobierno socialista de la Diputación que supera los 4 millones de euros destinados a obras, acciones culturales, empleo, asociacionismo o bienestar social, lo que supone que, entre los gobiernos socialistas de la Junta y la Diputación, han invertido en Manzanares más de 47 millones de euros.