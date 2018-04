Este 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, una vez más las mujeres homosexuales nos hacemos un poco más visibles, reivindicamos nuestro espacio en la sociedad.

Hoy, como cada día, reivindicamos la necesidad de visibilizarse, de mostrarse al mundo como mujer y como lesbiana. Para demostrar a aquellas que todavía no lo hacen, que no están solas, que la felicidad no consiste en seguir unas normas impuestas por esta sociedad. Por eso, queremos también que sepáis que aquí estamos para dar la cara por vosotras. Para luchar por nosotras, porque nuestra mejor arma es la sororidad, porque somos fuertes cuando nos ayudamos entre nosotras. No estáis solas, y jamás lo estaréis.

Hoy, como cada día, rechazamos y decimos NO al patriarcado y a sus violencias. Al sistema heteropatriarcal le interesa que no nos visibilicemos, que no demostremos que se puede vivir una vida plena y feliz fuera de los estándares heteronormativos, que condicionan nuestra sexualidad, nuestra afectividad, nuestra maternidad, nuestra seguridad, nuestra felicidad.

Hoy, como cada día, recordamos a todas las mujeres activistas o simplemente, visibles que nos precedieron, que gracias a ellas, ahora mismo nos podemos mostrar cómo somos, cómo amamos y como, simplemente, existimos. Su esfuerzo fue muy duro, porque la sociedad ha cambiado desde aquellos años, pero antes era una posibilidad muy remota el amor entre dos mujeres. Por ellas, por su lucha, por su esfuerzo en cambiar nuestra manera de ver el mundo. Por ellas, hoy nos hacemos visibles, y gritamos aún más alto, que EXISTIMOS.

Hoy, como cada día, pensamos en las mujeres que nos precederán, en construir un mundo mejor para todas las mujeres que, esperemos, no tengan que visibilizarse porque todas las mujeres homosexuales ya están visibilizadas y no les haga falta un acto como este.

Hoy más que nunca, somos visibles, pero nuestra visibilidad no puede limitarse exclusivamente a un día al año, tenemos que mostrarnos al mundo como somos, no hay que salir del armario, hay que destruirlo como forma de opresión que es.

Por todos estos motivos, EXIGIMOS a las instituciones, a nivel estatal y a todas las autonomías, en especial a Castilla la Mancha, la región en la que trabajamos las integrantes de WADO LGTBI:

Acceso a la maternidad asistida hacia todas parejas lesbianas y madres solteras en el estado, como ocurre en nuestra Comunidad.

Protocolos y formación específica en sexualidad para, por y con lesbianas.

Programas específicos en centros educativos contra el bullying por motivos de odio y discriminación hacia personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas.

Igualdad real en la asistencia de los servicios públicos, ya sea educación, sanidad o servicios sociales, sin que se asuma la heterosexualidad de las usuarias por parte de los y las profesionales.

Generalización de los métodos de prevención contra el contagio de ITS para todo tipo de relaciones sexuales.

Yo digo NO a los armarios, yo digo NO a la invisibilidad, yo digo NO al trato peyorativo de la sociedad. Por eso soy lesbiana y me gusta como soy. Recordad que lo que no se dice, no existe. Por eso, reivindicamos que somos lesbianas, que somos visible y que EXISTIMOS.

Somos, existimos, puedes vernos, y no nos importa si molesta.

Área Lésbica y de Mujeres

Asociación WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha