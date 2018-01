El diputado regional del PSOE, por la provincia de Ciudad Real, Fausto Marín, asegura que el Gobierno regional, de Emiliano García-Page, trabaja para devolverle a la Educación pública de Castilla-La Mancha, “los niveles de los que presumía antes de que Cospedal la arrasara al frente del Ejecutivo autonómico”.

Lamenta que dirigentes del PP en la provincia, como la diputada regional, Cortes Valentín, “insistan con sus mentiras” sobre el sistema educativo, y les recomienda que “se compren calculadoras porque los datos que ofrecen son erróneos”.

Así las cosas, el diputado socialista explica que para el próximo curso escolar, 2018-2019, se crearán en Castilla-La Mancha hasta 294 plazas de docentes, frente a las 126 que se tiene previsto suprimir, afirmaciones que desmienten a las del Partido Popular, ya que como insiste, “el balance es a todas luces positivo con 168 nuevas plazas”, e igualmente desmiente “la situación catastrofista que pintan en la provincia de Ciudad Real, donde el balance será también positivo con 40 plazas nuevas de profesorado”.

Por si fuera poco, añade Marín, la sociedad castellano-manchega sabe que el Gobierno regional está haciendo sus deberes, y ello, según el parlamentario socialista “pone muy nerviosos a los dirigentes ‘populares´” que comprueban, según el mismo, que frente al despido de 6.000 docentes se vela por la contratación, que frente a la subida de ratios, éstas se descienden a 25 alumnos por aula, que se han concedido más de 11.000 becas de comedor en la región en el presente curso, y recuperado otras como la de transporte escolar o compra de libros, añade.

De ahí que Fausto Marín crea que “los dirigentes del PP están completamente desautorizados para hablar de Educación”, y considere necesario recordar que el partido que se saltó la Ley de Educación de Castilla-La Mancha fue el Partido Popular, con el cierre de más de 70 colegios rurales.

Por contraposición, el portavoz socialista explica que cuando el Gobierno regional ha tenido la obligación de cerrar algún colegio, “ha sido por falta de niños y aplicando rigurosamente la ley que requiere como mínimo la presencia de 4 alumnos para que un centro se mantenga abierto”.

Si al Gobierno de García-Page no le importara la Educación no estaría reformando colegios como el CEIP ‘San Isidro´ de Daimiel, o el CEIP ‘Divina Pastora´ de Manzanares, no habría construido otros nuevos como el CEIP ‘Nuestra Señora de Guadalupe’ en la pedanía de El Torno, la Escuela Infantil ‘La Comedia’ de Almagro o el CEIP ‘Alarcos’ de Valverde, ni tendría prevista la construcción de un nuevo colegio en Miguelturra, afirma para concluir, Fausto Marín.