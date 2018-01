Pedro Martín, concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha afirmado, en rueda de prensa, que los dos años y medio del bipartito PSOE-Ganemos, con Pilar Zamora a la cabeza, han constituido “la etapa más nefasta en la gestión del Ayuntamiento de Ciudad Real”.

Buena prueba de ello, según el concejal popular, es que, a fecha de hoy, no haya presupuestos aprobados para este año; que las inversiones, cuando no se pierden porque se les pasan los plazos, se dejen todas para el final de legislatura; que no se utilicen todas las herramientas disponibles para luchar contra la violencia de género; que la accesibilidad no les preocupe en absoluto a Pilar Zamora y a su equipo de Gobierno; que la Escuela Municipal de Idiomas tenga cada vez menos alumnos; el fracaso en las remunicipalizaciones cuando otros ayuntamientos, como el de Valladolid, sí ha remunicipalizado el servicio de aguas, teniendo un gobierno también del PSOE apoyado por radicales de izquierdas; o que la ciudad esté más sucia que nunca y que aún no se haya contratado a una empresa para el mantenimiento de las zonas verdes tras agotar todas las prórrogas posibles.

A juicio de Pedro Martín, Pilar Zamora “intenta tapar todos estos despropósitos culpando siempre a otros de su pésima gestión e incompetencia”, tal y como sucede ahora mismo con el polígono de SEPES. En relación a esta asunto, el concejal popular ha pedido a Pilar Zamora y a su concejala portavoz que “dejen de mentir y que se pongan a trabajar y a gestionar, que es por lo que cobran un sueldo”. Además, ha indicado que para que vengan empresas a Ciudad Real, que haya suelo es condición necesaria pero no suficiente, y ahora mismo, en Ciudad Real hay suelo gracias a los polígonos desarrollados por los Gobiernos del Partido Popular, pero lo que no hay son políticas de incentivos fiscales y bonificaciones, agilidad en la burocracia y, en definitiva, “políticas que hagan Ciudad Real atractiva a los empresarios y todo ello única y exclusivamente por la incompetencia y falta de trabajo de Pilar Zamora y su equipo”.

Al hilo de esta cuestión, Martín ha recordado que el Grupo Popular ha pedido ya en varias ocasiones, tanto por escrito como en el Pleno, el listado de las veintiséis empresas que Pilar Zamora decía, en el pasado mes de octubre, que estaban interesadas en instalarse en el futuro polígono de SEPES, sin que, hasta la fecha, hayan recibido respuesta, por lo que temen que sea una mentira más de la peor alcaldesa que ha tenido Ciudad Real.