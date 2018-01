Asegura que la falta de personal sanitario está provocando que se hagan las pruebas radiológicas con personal técnico que no puede informar sobre dicha prueba y que haya que derivarlas a la sanidad privada

La diputada regional Lola Merino ha denunciado que la sanidad pública está pidiendo a gritos más personal sanitario mientras Page se atreve a hacer una ruta de visitas por los hospitales de la provincia para hacerse fotos.

En rueda de prensa, ha indicado que “los graves problemas sanitarios que aquejan a esta región no se solucionan solamente con máquinas, que hay que comprar, evidentemente, ya que estas máquinas necesitan personal profesional que pueda hacer las pruebas e informarlas debidamente y con calidad”. El problema, en su opinión, es que Emiliano García-Page “compra máquinas pero se olvida de los profesionales sanitarios, que son fundamentales”.

Según ha señalado, la falta de personal sanitario “está provocando que se hagan las pruebas radiológicas con personal técnico que no puede informar sobre dicha prueba y que haya que derivarlas a la sanidad privada, con lo que se pierde calidad en la información”.

Al hilo de esta cuestión, Merino ha subrayado que” las pruebas diagnósticas a más de 30 días han aumentado un 31,8% desde que gobierna Emiliano García-Page”. A”sí, en julio de 2015, el número de pacientes esperando más de 30 días una prueba radiológica era de 2.570 y, con el Gobierno de Page, ha aumentado hasta los 3.389 pacientes. Es decir, tenemos 819 pacientes más esperando una prueba radiológica a más de 30 días con el Gobierno de Page”.

La diputada nacional ha indicado que el Gobierno de Page “no contrata ni sustituye a profesionales que son necesarios a día de hoy para atender a los pacientes. En los hospitales regionales no se sustituyen las bajas ni se contrata a más personal sanitario y ese problema se agrava en las pruebas oncológicas”.

Lola Merino ha denunciado, también, que “el hospital de Ciudad Real va a menos y que ha pasado de ser referencia regional a perder dicha referencia en algunos servicios”.

Page visita Ciudad Real para vender humo

La diputada regional ha lamentado que Page “visite poco Ciudad Real y que se limite a vender humo.” Así, ha puesto como ejemplo que, “en septiembre de 2015, tanto Page como Pilar Zamora anunciaron la puesta en marcha de un proyecto urbanístico para conectar la ciudad con la Universidad y dicho proyecto no existe”.

“Posteriormente, en noviembre de 2016, Page anunció la presentación de un proyecto centrado en los hospitales de El Carmen y Alarcos que cambiaría la dimensión de la ciudad pero dicho proyecto no existe. Además, en enero de 2017, Page anunció un Centro Regional de Promoción del Folklore en Ciudad Real, proyecto que no existe. Y en marzo de 2017, Page anunció un Plan Estratégico de Crecimiento para Ciudad Real que no existe”.