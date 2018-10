Esta Legislatura se han creado más de 100.000 puestos de trabajo, reducido en un 40% de las familias que no tenían ningún salario en casa y que en la actualidad sí cuentan con él, y la Comunidad Autónoma es en la que más ha crecido el PIB per cápita en el último año.

El diputado regional del Partido Socialista, Miguel González Caballero, ha manifestado en respuesta a las declaraciones de la diputada regional del PP, Lola Merino, que “mientras el PP sigue perdiendo el tiempo, y enfadado con la realidad, García-Page tiene clara su hoja de ruta para seguir mejorando esta tierra”.

Sobre el Debate del Estado de la Región en el que se ha centrado Merino, dice González Caballero, que “es normal que la oposición acuda con reparo al mismo pues los ciudadanos verán un resumen de cómo estaba Castilla-La Mancha cuando el Gobierno regional del PSOE la cogió y cómo está tres años después”.

En este sentido, afirma el parlamentario socialista que “el mismo PP de los recortes y los dolores a los castellano-manchegos, es el partido que en la oposición no quiere ver la realidad”, y añade que la misma, pasa por la creación en esta Legislatura de más de 100.000 puestos de trabajo, en la reducción en un 40% de las familias que no tenían ningún salario en casa y que en la actualidad sí cuentan con él, en la reducción a la mitad de la tasa de pobreza severa, o en el hecho de que vivamos en la Comunidad Autónoma en la que más ha crecido el PIB per cápita en el último año, aumentando en 5 puntos, y en más de 13 desde el comienzo de la Legislatura.

Manifiesta igualmente el diputado del PSOE, que el Gobierno castellano-manchego actual puede presumir de haber recuperado la dignidad en los sectores sanitario y educativo, gracias entre otras cosas a los 3.000 sanitarios devueltos a los Hospitales y los centros de salud y a los 1.300 docentes más incorporados a las plantillas de los colegios de la región.

Y dice respecto al sector agrícola y ganadero al que alude Merino, que con Emiliano García-Page la situación en el campo es mejor que hace unos años, “por mucho que le duela al PP, porque hoy en esta tierra somos la tercera comunidad autónoma en la que más aumenta la renta agraria; gracias a las políticas socialistas hemos incorporado más del doble de jóvenes a la agricultura y cuando acabe la Legislatura habremos multiplicado por 10 el número de mujeres en el sector”, explica.

Cuestión aparte es el agua, opina Miguel González Caballero, “ojalá le doliera al PP en igual medida y lo defendiera uniéndose a ese Pacto común en defensa del agua de nuestra tierra”, finaliza lamentando.