Recuerda que la región está bloqueada por culpa de la ineptitud de Page, que la educación y la sanidad han sufrido un grave retroceso, que los dependientes, los docentes interinos, los funcionarios y los agricultores están indignados por sus incumplimientos; y que ya no le quieren ni en su propio partido

La senadora Cristina Molina ha asegurado que “el anuncio de Page que los castellano-manchegos están esperando con mayor impaciencia es el de su marcha”.

En rueda de prensa, Molina ha subrayado que “un político que no sabe negociar, por incompetencia o por desidia, debe marcharse inmediatamente aunque no tenga dónde ir fuera de la política”. En este sentido ha recordado que Castilla-La Mancha, con Page, “va para atrás como los cangrejos” y ha recordado que la región está bloqueada por culpa de la ineptitud de Page, que la educación y la sanidad han sufrido un grave retroceso, que los dependientes, los docentes interinos, los funcionarios y los agricultores están indignados por sus incumplimientos; y que ya no le quieren ni en su propio partido.

En cuanto a sanidad, la senadora popular ha apuntado que “con su mala gestión y sus planes fantasmas, Page está situando a la sanidad castellano-manchega en una situación límite” y se ha referido al plan de sanidad o al “no plan de sanidad” de Page, que está pasando factura a los ciudadanos y a los profesionales. Según ha explicado, este ‘no plan’ está caracterizado por la prohibición de contratar a profesionales sanitarios, por las largas listas de espera que intentan maquillar o por el caos que estamos acostumbrados a ver en urgencias porque hay menos camas, se han cerrado plantas y hay más derivaciones que nunca a la sanidad privada.

Al hilo de esta cuestión, ha recordado que Page destina 123 millones de euros a la sanidad privada, mientras que Cospedal redujo en más de 79 millones de euros los gastos en sanidad privada respecto a los gobiernos anteriores del PSOE. Además, ha apuntado que Castilla-La Mancha cuenta con menos recursos para la sanidad y menos contrataciones de profesionales sanitarios, incluso en atención primaria, lo que causa un gran daño a los municipios más pequeños de la región.

Molina ha destacado que hay una previsión de reducir el personal laboral de I+D, y, en cambio, en Gestión y Administración Sanitaria los gastos de personal se incrementan en un 19%, es decir que “Page destina más dinero para pagar los sueldos de los amigos y conocidos y menos para personal sanitario”. Está convencida de que “los planes de salvación de Page se refieren a su propia salvación porque, en estos dos años, ha demostrado que el bienestar de los castellano-manchegos le importa un bledo”.

Esta forma de hacer política choca con la del PP en España y con unos PGE que son los más sociales de la historia reciente. Así, ha recordado que el presupuesto que el Gobierno ha destinado para las políticas sanitarias se incrementa un 2,3% hasta llegar a los 4.093 millones de euros. “Page podría mirar un poco más allá de sus narices y sus amiguismos y ver como en el Gobierno del presidente Rajoy va a destinar seis de cada diez euros a las personas, principalmente a mayores, parados y sus familias, a dependientes de todas las edades y todos los rincones de España, a luchar contra la pobreza infantil o contra la violencia de género”, ha aseverado.

Para terminar, la senadora popular ha recordado a los socialistas y a PAGE “que sacar adelante unos presupuestos dignos para nuestra región y en beneficio de todos los ciudadanos es posible y así lo afirmamos cuando el presidente Rajoy ha sido capaz de llegar a acuerdos con 7 grupos políticos mientras que en Castilla-La Mancha no se ponen de acuerdo entre dos”.