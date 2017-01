La secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Ciudad Real, Jacinta Monroy, ha asegurado que “el Partido Popular habla de sectarismo pensando que aún está Cospedal, pero no hay duda de que a los ayuntamientos les va hoy mucho mejor desde que Emiliano García-Page asumió el Gobierno de Castilla-La Mancha”.

En este sentido, Monroy ha indicado que “en ningún caso los alcaldes pueden hablar de discriminación o sectarismo cuando han sido beneficiarios de cuantas acciones formativas y de empleo se han convocado hasta la fecha” bajo criterios técnicos y atendiendo a parámetros objetivos, como pueden ser el número de parados de cada localidad.

Por eso, y a la luz de las declaraciones efectuadas esta mañana en Toledo por los regidores de Daimiel y Torralba de Calatrava, la responsable socialista ha dicho que “desconocen por completo el procedimiento legal que rige la concesión de talleres de empleo, a no ser que con sus palabras estén incitando a que no se cumpla la ley y que las adjudicaciones se realicen ‘a dedo’”.

Abundando en esta cuestión, Monroy considera “llamativas” cuanto menos esas falsas acusaciones de los ‘populares’ sobre la supresión de los talleres de empleo en sus localidades, pues lo cierto es que “no se ha suprimido ningún taller porque no son propiedad de nadie, sino que se conceden con una duración determinada y no de por vida”.

En base a esta argumentación, la secretaria de Política Municipal ha recomendado tanto a Leopoldo Sierra como a María Antonio Álvaro “que se informen bien y conozcan el procedimiento que rige en la concesión de los talleres de empleo”, pues explica que ésta se inicia con la convocatoria oportuna y la solicitud que cada entidad realiza para uno o varios proyectos, los cuales entran en lo que se denomina concurrencia competitiva, de forma que se conceden aquellos que han alcanzado una mejor puntuación de acuerdo al baremo establecido.

“Por supuesto que tanto la baremación como las bases de convocatoria son públicas, aunque hay que leérselas, y bien conocidas por todos, los participantes en este proceso, a excepción de los alcaldes de Daimiel y Torralba que, según parece, lejos de preguntar ponen de manifiesto que su forma de pensar políticamente no pasa por el cumplimiento de la legalidad”.

Además, es importante decir que la concurrencia competitiva no es por localidades, si no por proyectos, por lo que es muy posible que una localidad o entidad tenga varios proyectos si estos han cumplido con las exigencias de calidad suficientes para ser de los mejores valorados. Y decir también que los proyectos supramunicipales, como los de Diputación de Ciudad Real, tienen cierta prioridad porque suplen la falta de capacidad técnica, de instalaciones u otras circunstancias de pequeños municipios cuyos ciudadanos no podrían participar de programas de este tipo si no es por el trabajo de la institución provincial.

Además, Monroy considera que “es una falta de respeto a los técnicos, tanto a los encargados de la valoración como a los que han desarrollado los proyectos en cada entidad solicitante, considerar que los talleres de empleo se conceden de acuerdo a una cuestión política, puesto que la política es tener la voluntad de formar a insertar en el mercado de trabajo a las personas que necesitan cualificación profesional”. Una voluntad que a su juicio ha demostrado el Gobierno de García Page “desde el minuto uno”.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Daimiel, la dirigente socialista ha recordado la oportunidad que ha tenido de contar con talleres de empleo, el último concedido por el Gobierno de García Page con una subvención de 74.000 euros, junto a otras inversiones en materia de formación y empleo, tanto para entidades públicas como privadas. Como ejemplos, Monroy ha citado la concesión por parte de la Junta de Comunidades de más de 200.000 euros para planes de empleo en colaboración con la Diputación Provincial que ha permitido a 78 trabajadores tener un empleo; una inversión de 75.000 euros para la contratación de personas en desempleo de más de 55 años a través del Plan Garantía +55 o diferentes acciones formativas que han atendido a más de 100 alumnos y a las que se han dedicado 280.000 euros. Es decir, una inversión total de 640.000 euros en Daimiel en el último año en materia de empleo y formación p

Por su parte, Torralba de Calatrava ha recibido más de 90.000 euros para la contratación de 20 trabajadores a través del Plan de Empleo puesto en marcha por el Gobierno de García-Page junto al compromiso y la aportación de la Diputación. Por lo tanto, Jacinta Monroy ha concluido afirmando que “lejos de suprimir y discriminar, a los ayuntamientos y a los ciudadanos de la región, incluidos los de Daimiel y Torralba de Calatrava, les va bastante mejor con el Gobierno de Emiliano García Page porque tiene un compromiso firme, real y solidario con las políticas de empleo y las inversiones en formación”.