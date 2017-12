El Auditorio Municipal de Alcázar de San Juan acogió en la noche del martes, 26 de diciembre, la XXX edición del Festival de Murgas, en la que participaron tres murgas y dos chirigotas. ‘Rayuela’, ‘Pa mear y no echar gota’, ‘Economía Sumergida’, ‘Los Fusionaos’ y la nueva murga ‘Rascayú’ fueron los encargados de poner, en clave de humor, el toque ácido y crítico al Carnavalcázar 2017.

Durante el Carnaval todo vale, especialmente la crítica realizada con humor que saca a relucir los sucesos controvertidos, las anécdotas más señaladas y la gestión de políticos, famosos y personajes públicos del panorama nacional y, especialmente, del entorno local. El cuestionamiento de la laicidad, la gestión del agua, el look ambiguo del presidente del Patronato Municipal de Festejos o la afición por las rondeñas de la alcaldesa de Alcázar, fueron algunos de los temas que salieron a la palestra en la XXX edición del Festival de Murgas.

El Festival contó con la participación de las murgas ‘Rayuela’, ‘Economía Sumergida’ y ‘Rascayú’, de reciente constitución y con las chirigotas de ‘Los Fusionaos’ y ‘Pa mear y no echar gota’. Todas ellas pusieron lo mejor de sí sobre el escenario y acompañaron sus interpretaciones con atuendos preparados para la ocasión. Look sesentero y cura ‘Rayuela’, atuendo marinero de inspiración Gaultier ‘Pa mear y no echar gota’, vestidos clásicos inspirados en El Quijote las amas de casa de la murga ‘Economía Sumergida’, traje regional manchego con banda de dama de San Isidro ‘Los Fusionaos’ y emoticonos ‘Rascayú’.

Una entretenida noche que atrajo hasta al Auditorio al público aficionado a este tipo de manifestaciones carnavaleras.