Lejos de las masificadas y más que consolidadas tradicionales carreras de fin de año, Agudo se apunta a la moda de despedir el presente año de la mejor manera posible: haciendo deporte y, de paso, haciendo hueco para las copiosas cenas de Nochevieja. De esta manera, comienza su andadura la I San Silvestre de la Villa de Agudo.

Hasta el momento, un alto porcentaje de la población ya se ha inscrito a esta carrera, por lo que el éxito de participación está garantizado. No obstante, los interesados e interesadas podrán inscribirse hasta el mismo día de la carrera que tendrá lugar el día 31 a partir de las 10 y de las 11 de la mañana. A primera hora tendrá lugar una carrera infantil por edades y después las categorías senior y veterano podrán participar en dos modalidades según distancias: 4 y 8 km. Gracias a esta dualidad de posibilidad en la participación para los mayores se permite que el estado de forma no sea un impedimento para apuntarse a conocer la carrera. En consecuencia, no hay excusas que valgan para que los vecinos y vecinas de Agudo y de las localidades cercanas se apunten a este evento.

Tras el acto deportivo el Ayuntamiento invitará a todos y todas las participantes a un pequeño tentempié para amenizar la última mañana de 2016 en la que se repartirán, por un lado, premios a los tres primeros y las tres primeras de cada modalidad y, por otro, obsequios para el conjunto de corredores.

De este modo, nace con ilusión y entrega la San Silvestre agudeña con el objetivo de aspirar a consolidarse como prueba de referencia en la zona. Sabido esto, ¿por qué esperar al nuevo año para marcarse objetivos deportivos?