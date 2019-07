A preguntas de los medios, ha querido dejar claro en todo caso que el Gobierno regional “respeta la movilización” de estos días.

“Pero en materia sanitaria no ha habido ningún recorte en el centro de salud. Hay una plaza vacante que no se cubre, ningún médico quiere ir, la bolsa se ha agotado, hemos lanzado ofertas reiteradas y no somos capaces de cubrir esa plaza”, ha insistido.

Al tiempo, ha aprovechado para recalcar que Almadén es “la única localidad con UVI móvil sin tener hospital, tiene una ambulancia de soporte vital básico 24 horas y vio aumentado el número de facultativos en la pasada legislatura”.