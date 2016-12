La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, acompañada de la concejala de Juventud e Infancia, Sara Martínez, la concejala de Igualdad, Manuela Nieto-Márquez y concejales del Grupo Popular, han inaugurado esta tarde Jugarama 2.016. Este año, esta cita con la diversión para los más pequeños de la casa, al tiempo que los padres pueden conciliar vida laboral y familiar tiene como eje “La Máquina del Tiempo”.

Así en el Pabellón Ferial se han acondicionado diferentes espacios entorno al escenario central, en los que, desde la prehistoria, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad contemporánea y el futuro, se han planteado diferentes talleres y actividades a cargo de Tahúr Eventos, Duendes Encata2, Pañí, Babyfan, Viejóvenes, Sinapsis, o ACAI, así como una ludoteca.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, aseguraba sentirse “cada vez más niña cuando uno viene a Jugarama, oye ve la música y ve las atracciones”. Por eso agradecía el trabajo de los trabajadores de la concejalía de Juventud e Infancia “que se ilusionan con este evento”.

Una cita que consideraba “es importante para las familias, porque la conciliación muchas veces no es fácil. Los papas no tenemos las mismas vacaciones que nuestros hijos y a veces es complicado conciliar el trabajo con el cuidado de nuestros hijos que aquí van a estar fenomenal, por lo que agradezco a las asociaciones y ONG que colaboran con nosotros, porque no sólo se divierten, sino que también aprenden.

Zamora afirmaba que “desde el Ayuntamiento seguimos apoyando las políticas de conciliación e igualdad, y con la diversión, porque nuestros hijos tienen que disfrutar de la ciudad en Navidad, y Jugarama es la fiesta para ellos. Queremos seguir apostando porque cada vez maya a más y que lo disfrute todo el mundo con esos precios populares para que todos puedan pasarlo bien aquí”.

La concejala de Juventud e Infancia, Sara Martínez, afirmaba que “estamos muy contentos de esta fiesta infantil en la que durante el periodo navideño es un respiro para los padres que puedan traer aquí. Es un evento educativo y solidario, hay talleres de todas las épocas y para todos los gustos”, por lo que animaba a todos a que vengan a esta fiesta “hecha con tanto cariño”.

En la Pista Central de Jugarama hay un escenario en el que todos los días habrá actuaciones: hoy lunes un espectáculo de magia con Dani Rodríguez, mañana martes, día 27 “Destino de Quijotes” con Los Bichos de Luz, el 28 teatro “Maleta: misión espacial secreta con Teatro Mutis, el 29 espectáculo musical de la Banda de Mireia (OT1) y el día 30 “Un viaje en el tiempo” de la Asociación Guirigay.

Además, se llevarán a cabo Talleres de Gestión de Residuos, en colaboración de RSU, y sobre Juguetes no sexistas, en colaboración con la Concejalía de Igualdad.

Jugarama mantiene el precio de la entrada a 1 euro, como el año pasado, y lo mismo para las atracciones feriales que estarán dentro del recinto.