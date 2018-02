El presidente de la Mancomunidad de Servicios Gasset, Alberto Lillo, y la vicepresidenta, Aurora López, han anunciado esta mañana que ya está en marcha un nuevo trasvase de 2,5 Hm3 de agua desde el embalse de la Torre de Abraham hasta el embalse del Gasset.

El pasado 21 de febrero se recibió la resolución de autorización de la Confederación del Guadiana a la solicitud de la Mancomunidad. Alberto Lillo reconocía que “con estos 2,5 hectómetros cúbicos intentaremos conseguir que antes del verano, cuando termine el trasvase el Gasset esté sobre los 11,5 hectómetros cúbicos”. Actualmente el Embalse de Gasset almacena 9,1 Hm3 y La Torre de Abraham 14 Hm3.

En la actualidad el caudal de trasvase se ha estabilizado en 615 litros por segundo y no se han registrado incidencias en la infraestructura como consecuencia del cambio a la toma flotante, que ha permitido que se esté trasvasando un agua de mayor calidad.

El presidente de la Mancomunidad reconocía que si la Confederación Hidrográfica viera que la situación del pantano siguiera de manera alarmante, se concederían los otros 2,5 hectómetros que se habían solicitado.

Por lo tanto reconocía Alberto Lillo que de momento, en las actuales circunstancias, no se plantean restricciones en el consumo del agua. “Dependiendo de cómo vaya saliendo el verano y el año hidrológico, veremos si hay que tomar alguna medidas en el tema de riegos, no el consumo directo de los vecinos”. Además valoraba cómo la actuación de la Mancomunidad ha sido preventiva en esta cuestión. “Hemos preferido prevenir con tiempo de manera que a última hora no tuviéramos que estar pidiendo el agua. Eso ha hecho que sin estos 7 trasvases que se han realizado, el Gasset estaría completamente seco durante estos meses. Con este nuevo trasvase el volumen total trasvasado desde diciembre de 2015 será de 18 Hm3 y de momento ya se han trasvasado unos 16 hectómetros.

En lo relativo a la calidad del agua suministrada a la población, se valora cómo a pesar de que aunque la situación en la que se encuentran los embalses son peores, en la ETAP se está consiguiendo un muy buen rendimiento de potabilización, de modo que la calidad final del agua tratada sigue siendo muy buena, con total garantía para el consumo, como se puede comprobar en los resultados analíticos publicados en la web de la Mancomunidad.

Para el control diario de la calidad del agua, la Mancomunidad de Servicios Gasset cuenta en sus instalaciones con un laboratorio completamente equipado para realizar cualquier tipo de análisis de aguas potables según establece la legislación vigente.

El laboratorio cuenta con la certificación de calidad ISO 9.001:2015, de medio ambiente ISO 14.001:2015 y con la preceptiva autorización de la Consejería de Sanidad de la JCCM para la realización de análisis sanitarios de sustancias y productos relacionados con la sanidad ambiental y alimentaria según el Real Decreto 43/2003. (Autorización LA/SA/CR/006).

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

En la Mancomunidad desde el año 2015 se están llevando a cabo campañas de concienciación en la reducción del consumo del agua. En coordinación con cada uno de los 7 Ayuntamientos mancomunados, se vienen organizando numerosas visitas a las instalaciones de la planta potabilizadora (ETAP), donde los asistentes pueden ver en primera persona todas las fases por las que pasa el agua desde que se capta en el embalse hasta que es consumida en los domicilios.

Según explicaba la vicepresidenta, Aurora López, durante estas visitas se intenta concienciar a los visitantes sobre la importancia de hacer un uso responsable del agua, especialmente en los años de sequía que estamos registrando. En el último año, han asistido un total de 1.520 visitantes a estas jornadas de diferentes grupos de colegios, institutos, Universidad, Asociaciones de jubilados, de vecinos, etc.

También se han hecho anuncios en medios de comunicación (radio, TV y prensa digital) sobre la escasez de agua en el embalse debido a la sequía y el uso responsable del agua.

Y para este año 2.018, desde la Mancomunidad se vuelve a ofrecer estas visitas a todos los colectivos que lo deseen. A cada visitante se le entrega una mochila que incluye un tríptico con la descripción de las fases del ciclo integral del agua y con consejos de ahorro de agua, un imán para frigorífico con consejos de ahorro de agua (La Rueda del Agua), y un bidón de aluminio con el nuevo logo de la Mancomunidad.