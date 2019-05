Núñez, a preguntas a los medios durante una visita a la empresa Technology & Security Developments de Herencia (Ciudad Real), ha manifestado que el debate mostró que García-Page “no conoce la tierra que gobierna”. “Parece que todo vaya genial, llegó a insinuar que no había nadie esperando en sanidad, que el paro estaba fantástico y que la agricultura está mejor que nunca”, ha comentado.

Con respecto a otros partidos, el candidato ‘popular’, a preguntas de los medios, no ha entrado a valorar las palabras de la candidata de Ciudadanos, Carmen Picazo, cuando, en el bloque de pactos, insinuaba la posibilidad de “producir el cambio” si hay una suma que lo propicie. “No he hablado del resto de partidos y no lo voy a hacer ahora”, ha contestado, insistiendo en que, en su caso, sus “líneas rojas” impiden pactar únicamente con García-Page y con el candidato de Unidas Podemos, José García Molina.

Tampoco ha querido hacer ninguna observación sobre cómo se desarrolló el debate por parte de Picazo y del candidato de Vox, Daniel Arias, considerando que “todo el mundo hizo el debate lo mejor que pudo” y alegrándose de que hubiera “debate” y el duelo no se convirtiera “en cinco monólogos de cinco candidatos”.