Así se ha pronunciado Núñez hoy, en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), donde ha presentado a Miguel Ángel Valverde como candidato a la alcaldía. Núñez ha resaltado de Valverde su “capacidad de trabajo y cercanía con los vecinos, en un municipio donde el emprendimiento tiene un gran protagonismo”, ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha subrayado que “es fundamental” apoyar gran parte de las políticas regionales en los emprendedores para poder modernizar la región” y que el país está creciendo menos de lo que lo hacía con el anterior Gobierno del PP.

“No vamos a resignarnos a ser la comunidad que menos crece de España, porque queremos ser una región de vanguardia, de fortaleza, que crezca y que avance y, para ello, haya que hacer lo contrario de lo que hace el PSOE”, ha asegurado el presidente del PP regional.

Así, Núñez ha manifestado que “Sánchez ha mandado un informe económico a Bruselas para hablar de una subida de impuestos a agricultores, a ganaderos y a las clases medias de 26.000 millones de euros” y ha preguntado si “los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, mandados por Page, van a votar a favor de esta subida de impuestos que va a lastrar el emprendimiento en nuestra tierra”.

Frente a esta subida de impuestos de Sánchez, Núñez ha resaltado que, cuando Gobierne en Castilla-La Mancha a partir de mayo, el PP realizará una bajada de impuestos en la región, eliminando impuestos como Sucesiones, Donaciones, Patrimonio y Actos Jurídicos Documentados, tal y como ha demostrado el PP que hace allí donde gobierna, como en Andalucía.

Así, ha resaltado que “frente a los 26.000 millones de euros que quiere subir los impuestos Sánchez con el voto de Page, el PP bajará los impuestos y realizará las acciones necesarias para mejorar el emprendimiento”.

ACUERDO GLOBAL EN MATERIA DE AGUA

Además de ello, Paco Núñez ha anunciado que, cuando gobierne a partir de mayo va a proponer un acuerdo global a nivel regional en materia de agua para “blindar” los intereses de Castilla-La Mancha y garantizar que a los agricultores y ganaderos no les falte el agua para sus explotaciones, que a las empresas no les falte el agua para su desarrollo y que a los ayuntamientos no les falte el agua para su crecimiento social.

“Y lo haremos cuando gobernemos, contando con el resto de partidos de la oposición, con los técnicos de la Junta y del Ministerio, con la FEMP, con profesionales de agricultura o de los pueblos ribereños; con todos”, ha concluido..