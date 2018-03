La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha adjudicado las obras de adecuación de la avenida de Pio XII, calle Camino Viejo de Alarcos y calle Puente Nolaya a la empresa Obras Públicas e Ingeniería Civil MJ, S.L. por importe de 154.115 euros, más IVA.

Se trata de una obra que trata de subsanar las deficiencias de accesibilidad y el deterioro que presentan el firme y los acerados de la Avda. Pío XII, el tramo del Camino Viejo de Alarcos situado entre la c/. Albalá y la rotonda de la Avda. del Descubrimiento de América y también la c/. Puente Nolaya en su intersección con c/. Molino del Emperador.

También en esta Junta de Gobierno se ha aprobado la clasificación de las 24 ofertas presentadas para la realización de las obras de la Avenida de los Reyes Católicos. La primera empresa clasificada es TRABIT SL, a la que se le pedirá la documentación necesaria para llevar a cabo la licitación de las obras.

Además se han aprobado la adjudicación del los trabajos del despliegue técnico y asistencia en la producción audiovisual de todas las procesiones de Semana Santa, para su emisión a través de Ciudad Real Televisión a la empresa Audiovisuales Oyemira por importe de 4.235, IVA incluido.

Desde el Área de Acción Social se ha aprobado la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real para el acogimiento de 50 niños y niñas ucranianas acompañados de 3 monitores del 6 de julio al 26 de agosto del 2018, a cargo de la Asociación CREAN. Se sufragarán algunos de los gastos del programa. Además la portavoz municipal hacía un llamamiento para animar a los vecinos y vecinas que puedan acoger a alguno de estos niños y niñas y se pueda completar todo el listado de acogimientos previstos.

También se han aprobado las bases para el nombramiento de Mayores Destacados 2018. Un galardón que busca reconocer el trabajo de entidades, asociaciones y personas a nivel individual que hayan destacado en el trabajo con las personas mayores. Se establecen dos categorías: individual e institucional. El plazo para la presentación de candidaturas estará abierto del 13 de marzo al 4 de abril. Las bases se puedan consultar en la página web del Ayuntamiento ( www.ciudadreal.es ).

También se han aprobado las bases de la convocatoria de plazas para la Escuela Infantil Municipal de La Granja para el curso 2018-2019. Habrá 26 plazas vacantes. El plazo para la presentación de las peticiones de plaza será el 13 marzo al 13 de abril. Las bases de esta convocatoria, con todos los detalles, se podrá consultar también en la web municipal.

Por parte de la Concejalía de Igualdad se ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de mujeres del término municipal de Ciudad Real. Se destinarán 5.000 euros para gastos internos de la asociación, proyectos en colaboración con la Concejalía de Igualdad o el Centro de la Mujer, o de alquiler de material para el desarrollo de esas actividades. El plazo de presentación para la convocatoria será del 2 al 23 de abril. También las bases estarán colgadas en la web y se podrán consultar en la Concejalía de Igualdad.

En materia de Juventud, se ha aprobado la convocatoria para la presentación de proyectos para la dinamización del “Espacio Ocio” para los meses de abril a junio y de octubre a diciembre de este año. Se destinarán 2.000 euros para proyectos de actividades de ocio dirigido a niños y jóvenes que se realiza de 8 a 12 en el Espacio Joven. El plazo de presentación será del 13 al 29 de marzo. Las bases también se pueden consultar en la web municipal y en www.espaciojovencr.es

Además se ha aprobado el proyecto para dinamización del grupo de Voluntariado “Toma Mi Tiempo” de marzo a junio de 2018, abierto a jóvenes a partir de 14 hasta los 32 años. Se contemplan 45 sesiones, a desarrollar en horario de 17 a 19 horas los viernes y de 11 a 13:30 horas los sábados. Se destinarán 1.500 euros en actividades de formación ocio y voluntariado social.