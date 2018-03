La Oficina en Defensa del Ciudadano se ha creado con el fin de dar respuesta a aquellas quejas, sugerencias y reclamaciones de los vecinos y vecinas de Alcázar que, en primera instancia, no son admitidas por el Ayuntamiento porque no se resuelven o la solución aportada no resulta satisfactoria, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

De esta manera, a través de la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias se da una segunda oportunidad a los vecinos de ser escuchados por la administración, al tiempo que contribuye a supervisar su funcionamiento e incrementar la calidad de los servicios municipales.

En dos años esta oficina ha atendido y resuelto un total de 61 reclamaciones y sugerencias de las áreas de deportes, medio ambiente, parques y jardines, ciclo hidráulico, hacienda, seguridad ciudadana y tráfico, obras y servicios, y urbanismo, con especial incidencia las relativas a seguridad y medio ambiente.

Del total, 39 son sugerencias ciudadanas que se han tenido en cuenta por la Concejalías correspondientes y, en gran medida, se han llevado a la práctica.

En cuanto a reclamaciones, tan sólo se han presentado 22 en este tiempo y han ido descendiendo con el avance de la presente legislatura —9 en 2015, 7 en 2016 y 6 en 2017—. Las demandas ciudadanas se atendieron en el plazo establecido.