“Como parece que el consejero no va a dimitir y que no se le cae la cara de vergüenza al visitar el Hospital de Puertollano, esperamos que no venga solamente a hacerse la foto, sino que dé soluciones y que dé órdenes para que se vuelva a revisar a las pacientes que fueron atendidas por los médicos no cualificados y para que se tomen las medidas necesarias para que algo así no vuelva a ocurrir”