El senador Carlos Cotillas ha asegurado que “el mismo Page que se ponía tras la pancarta para exigir más colegios, más profesores y más recursos para la educación cerrará 21 aulas en la provincia de Ciudad Real y suprimirá 20 plazas de profesores el próximo curso”.

En rueda de prensa, se ha referido a las noticias que se han conocido en estos días sobre la supresión de 21 unidades de Infantil y Primaria en los centros educativos de la provincia de cara al próximo curso, una cifra a la que hay que sumar las 61 que se suprimieron durante el curso pasado en la provincia de Ciudad Real. Además, ha denunciado que el Gobierno de Page y Podemos tiene la intención de suprimir 20 plazas de profesores en las plantillas de los colegios de la provincia.

Carlos Cotillas ha pedido a los socialistas y al propio Page que no ponga como excusa que ha habido una reducción de alumnos, porque esa reducción se inició en 2010 y eso no le importó en absoluto para ponerse tras las pancartas y exigir al Gobierno del PP más profesores, más recursos y la apertura de más colegios. Considera que “la desvergüenza de Page no tiene límites” porque precisamente él está dando “jaque mate” a la educación pública en la provincia de Ciudad Real, ya que es la provincia más maltratada en materia educativa y en la que más centros se han cerrado desde que el PSOE gobierna, concretamente el colegio Juan Alcaide y el Ciudad Jardín (Ciudad Real), el de El Hoyo (Mestanza), el Divina Pastora (Villanueva de los Infantes) o la EFA La Serna (Bolaños), con cuyo concierto ha acabado Page.

Por otro lado, el senador popular se ha referido a la “falta de previsión” del Gobierno de Page y Podemos y ha denunciado que, en la semana más fría del invierno, muchos alumnos de la provincia hayan tenido que ir a clase sin calefacción. Así, ha afirmado que hay alumnos del instituto Fray Andrés (Brazatortas) que están sin calefacción, que los alumnos del colegio Gonzalo de Berceo (Puertollano) han estado varios días sin calefacción y que en el colegio Santo Tomás de Villanueva, en Ciudad Real, comenzaron las clases sin calefacción.

“Mientras los asesores del PSOE y de Podemos están calentitos en sus despachos, cientos de alumnos de la provincia de Ciudad Real pasan frío en sus clases”, ha aseverado.

AGRICULTURA

En otro orden de cosas, el senador popular ha indicado que, en estos días, ha asistido a una reunión con la ministra de Agricultura en la que se han abordado asuntos de mucho interés para la región y para la provincia. Así, ha celebrado que el Gobierno esté trabajando para aumentar el dinero de la PAC, que aumente la rente agraria, que la Ley Omnibus vaya a favorecer la incorporación de jóvenes al sector agrario o que el 50% de las hectáreas de nueva plantación de viñedos vengan a Castilla-La Mancha.

Frente a esto, ha lamentado que el Gobierno de Page esté realizando una gestión “desastrosa” en materia agrícola y ha asegurado que el consejero “quemado” de Agricultura se merece algo más que carbón por parte de los agricultores ecológicos “por el enorme daño que está causando al campo”.