Ana Beatriz Sebastiá, concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha asegurado que el modelo educativo de Pilar Zamora es “vivir de las rentas”.

En rueda de prensa, ha exigido, por tercer año consecutivo, la recuperación de la Escuela Municipal de Lenguas Extranjeras con la estructura y el volumen de alumnos que participaban durante la anterior legislatura y ha manifestado su más profunda preocupación ante la inacción de este equipo de Gobierno en materia de educación, principalmente en la oferta de actividad educativa no formal a través de las escuelas municipales.

En este sentido, ha recordado que, esta escuela, en los años 2013 y 2014, tuvo mas de 1.000 solicitudes y que consolidó a lo largo de esos cursos más de 800 alumnos en cada uno de ellos. En septiembre de 2015, se dejó sin actividad en materia de idiomas a cientos de alumnos que habían realizado y pagado su preinscripción y que confiaban en este Ayuntamiento para su formación en esta materia. La excusa que dio el equipo de Gobierno del PSOE fue la remunicipalización del servicio y las dificultades que acarreaba el cambio de modelo.

Después de dos cursos más, la oferta y organización de esta escuela sigue defraudando a los ciudadanos “que no confían en esta ciudad educadora de la que tanto alardea Zamora” ya que solo hay un centenar de alumnos con solo tres profesoras que atienden a una Escuela Municipal de Lenguas Extranjeras que llegó en su momento a ser el referente para el resto de las ciudades de nuestro entorno”.

“Zamora y Gómez Pimpollo han dejado claro, tras tres inicios de curso, que no tienen voluntad de recuperar esta escuela, que no quieren ni les interesa ofrecer este servicio a la población, ni con un modelo ni con otro ya que el modelo les es indiferente y el proyecto no es prioritario. En definitiva, la oferta educativa municipal no es su preocupación”, ha aseverado.

Por otro lado, ha indicado que es “lamentable” que la concejal de Educación se atribuya solo y exclusivamente a ella y al equipo de Gobierno actual la denominación de “proyecto singular” al del Ayuntamiento de Ciudad Real en materia de educación, cuando la inmensa mayoría de las líneas de actuación que actualmente se desarrollan y que con tanta satisfacción se atribuye, ya fueron implantadas, y la mayoría con éxito, en las anteriores legislaturas en las que gobernaba el Partido Popular. Además, ha lamentado que no se atreva a mencionar las que han eliminado aún siendo exitosas y ampliamente demandadas por los ciudadanos como la Escuela de Valores, las escuelas de Navidad y de Primavera o la amplia oferta de actividades complementarias en los centros escolares en horario lectivo.

Por su parte, la concejal María José Calderón ha lamentado que el Gobierno de Emiliano García-Page haya cerrado dos colegios públicos en la capital y que Pilar Zamora esté guardando silencio. En este sentido, se ha preguntado qué ha hecho o qué están haciendo Pilar Zamora y su equipo de Gobierno para evitar la pérdida de más infraestructuras educativas o el cierre de más unidades, algo que parece inevitable.

Calderón ha recordado a Zamora que el PSOE llevaba en su programa electoral la reducción de las ratios por ello ha pedido a la alcaldesa socialista que exija a Emiliano García-Page que cumpla y ha destacado que una bajada de 25 a 21 tendría los efectos deseados. En su opinión, la situación de la educación en Ciudad Real es un problema local que debe resolverse desde la política municipal.