2018 viene cargado de actividad deportiva para Ciudad Real. Así lo ha destacado la concejala de Deportes, Nohemí Gómez-Pimpollo en la presentación de la Programación de Actividades para este año y que se someterá hoy a la aprobación de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes.

Disciplinas como Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Carreras populares, Ciclismo, Duatlón, Esgrima, Fitness, Fútbol, Gimnasia Rítmica, Golf, Hípica, Karate, Maratón, Mountain bike, Natación, Orientación, Pádel, Patinaje, Pesca, Petanca, Tenis, Tenis de mesa, Tiro, Triatlón, o Voleyball son algunas de las que tendrán actividad a lo largo del año.

La programación ha sido elaborada por el Patronato Municipal de Deportes en colaboración con los clubes locales y las Federaciones de distintas disciplinas deportivas y otras entidades e instituciones, e incluye según Gómez-Pimpollo “actividad para todos y todas tanto en lo que se refiere a práctica deportiva como a la celebración de eventos y actividades formativas y de divulgación”.

Se han programado cursos de natación, pádel, tenis y patinaje consolidados desde años anteriores, y este año como novedad habrá dos turnos de cursos de esgrima, en primavera y otoño para adultos a partir de 16 años que se impartirán en las instalaciones del Quijote Arena en clases de una hora dos veces por semana.

Se mantienen y consolidan las actividades en la naturaleza y especialmente las Rutas Senderistas, que dan comienzo este domingo con un itinerario en el nacimiento del río Jabalón.

También se mantienen las actividades de competición entre deportistas no federados y menores. Los torneos locales de baloncesto, fútbol 11 y fútbol 7 se están desarrollando con normalidad, y se prevé la realización a partir de marzo de los Torneos de Primavera, del Trofeo Juan Ledesma y de actividades de minibalonmano.

En 2018 el Patronato seguirá prestando especial atención a la oferta de actividades de ocio vacacional para pequeños deportistas en edad escolar y que vienen a colaborar en la conciliación de la vida familiar y laboral con los campus deportivos en el mes de julio y la oferta de actividades de “divervacaciones” en todos los periodos de vacaciones escolares.

También las Escuelas Municipales durante el periodo de enero a mayo y de octubre a diciembre ya en el próximo curso escolar.

Los eventos deportivos ya programados son unas 45 actividades destacadas, a las que se añadirán otras actividades en feria y navidad, y que constituyen “más de tres eventos deportivos por mes de los que disfrutar en unos casos participando y en otros como espectadores en una ciudad más viva que nunca, también en materia de deporte”.

ENTIDAD ACTIVIDAD FECHA Federación Atletismo de Castilla La Mancha CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO DE ATLETISMO EN PISTA 3 de febrero Sportia PRUEBA DE DEBUTANTES DE PATINAJE ARTÍSTICO. 24 de febrero Federación de Fútbol de CLM 2ª Fase Grupo F Selecciones Autonómicas de Fútbol sub16 y Sub18 23 a 25 de febrero Club Ala 14 11ª Carrera Urbana 4 de marzo FECAM Campeonato Regional de G. Rítmica 17 de marzo Club de Petanca CAMPEONATO REGIONAL DE PETANCA 25 de marzo GoFit VI CARRERA SOLIDARIA DE GO FIT 15 de abril Cuerpos y Fuerzas de Seguridad II Torneo D. Quijote de Pádel, Fútbol y Mountainbike y Tiro 19 a 22 de abril Club forjadores III Duatlón Urbano de Ciudad Real 13 de mayo Federación de Atletismo de Castilla La Mancha CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO DE CLUBES DE ATLETISMO 19 de mayo Federación de Atletismo de Castilla La Mancha Campeonato Regional Absoluto de atletismo. Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 26 de mayo EMFB XVII Torneo Nacional de Fútbol Base 2 de junio Federación de Atletismo de Castilla La Mancha I Campeonato de España Sub 18 de Atletismo de Federaciones Autonómicas. 9 de junio Club de natación Ciudad Real XXIV TROFEO VIRGEN DEL PRADO DE NATACIÓN 16 de junio Federación de Natación de CLM Campeonato Regional de Verano Absoluto y Grupo de Edades de Natación. 23 y 24 de junio Club forjadores III TRIATLON URBANO DE CIUDAD REAL 25 de junio Club de Ajedrez VIII Torneo Internacional de Ajedrez 25 a 30 de julio Club de Ajedrez XVI Festival Juvenil de Ajedrez 15 de agosto Club de Orientación XXVIII Trofeo de Ferias de orientación 18 - 19 de agosto Club Tenis de mesa XXV Torneo Aficionado de Tenis de mesa 18 de agosto Club Tenis de mesa VII Torneo Federado de Tenis de Mesa 19 de agosto CD Manchego Ciudad Real XLI Trofeo Puerta de Toledo de Fútbol por confirmar Sociedades de Pesca Concurso de Pesca de Ferias 19 de agosto Deportivo Manchego IV Trofeo Virgen del Prado de Futbol por confirmar Club de petanca VI Campeonato de Ferias de Petanca por confirmar CB Alarcos Partido de ferias de balonmano por confirmar Real Federación Española de Hípica LI Concurso Nacional de Saltos 4 estrellas 18 a 21 de agosto Federación Española de Patinaje y Sportia Copa de España de Patinaje de Velocidad 26 de agosto FUCICAM y Cadena 100 7ª Edición del Día de la Bicicleta. 7 de octubre Ayuntamiento de Torralba XLI MEDIA MARATON CIUDAD REAL TORRALBA 9 de septiembre ADAD VI CARRERA DE LA MUJER SOLIDARIA 16 de septiembre Asociación de amigos de la Halterofilia y Crossfit Ciudad Real Ciudad Real FitnessChallenger 2018 21 a 23 de sept. AMUMA IV CARRERA ROSA AMUMA 23 de septiembre Sportia COPA CASTILLA LA MANCHA DE PATINAJE. Por determinar FUCICAM y Cadena 100 7ª Edición del Día de la Bicicleta. 7 de octubre ADAD Federación de Atletismo de Castilla La Mancha XXIII Maratón Popular de C. Mancha 14 de octubre ADAD Federación de Atletismo de Castilla La Mancha XXII Campeonato Regional de Maratón. 14 de octubre ADAD Federación de Atletismo de Castilla La Mancha VIII Media Maratón Popular de C. Mancha 14 de octubre ADAD Federación de Atletismo de Castilla La Mancha IV 10.000 Popular. 14 de octubre ADAD Federación de Atletismo de Castilla La Mancha XVII Carrera Escolar. 14 de octubre Club de Golf Ciudad Real Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Golf. 21 de octubre FECAM XVI Campeonato Regional de Baloncesto 27, 28 de octubre Club de Natación Ciudad Real XXII Trofeo de navidad de natación 9 de diciembre Shotokan XXI Trofeo de Navidad de Karate 16 de diciembre Club de tenis de mesa XXVI Torneo aficionado de tenis de mesa de navidad 15 de diciembre Club de tenis de mesa XVI Campeonato Federado de Tenis de mesa de Navidad 16 de diciembre Club de ajedrez XXIII Torneo de Navidad de Ajedrez 16 de diciembre Sociedades de pesca XLII Concurso de pesca de navidad 16 de diciembre Club de orientación Ciudad Real XXVIII Trofeo de Navidad de Orientación 20 de diciembre Federación de Atletismo de Castilla La Mancha XLV Carrera del Pavo 31 de diciembre Club basket cervantes las mañanas del basket 30 de diciembre EMFB XXV Trofeo Manolo Moreno de fútbol 3 de enero CB Alarcos Partido de las Estrellas por determinar CB Caserío Torneo de reyes de balonmano por determinar Además se consolidan otras actividades de formación, difusión y divulgación en materia de deporte que se han ido introduciendo desde 2015, como las Galas del deporte diferenciadas de manera que los Premios Patronato se otorgarán en el primer trimestre de 2018 para acercarlos al año natural a los que se refieren (2017). Además la Gala Escolar se mantendrá en septiembre como premio, antes del inicio de una nueva temporada, a nuestros deportistas en edad escolar.

Las Jornadas de mujer y deporte, que se celebran en colaboración con la Concejalía de Igualdad, integrarán exhibiciones deportivas, encuentros con deportistas y otros profesionales del mundo del deporte, exposiciones, y otras actividades que se concretarán en su momento.

La Semana Europea del Deporte que llegará a su tercera edición en las fechas que el Consejo Superior de Deportes determine y que mantendrá la filosofía de fomentar una vida activa para toda la ciudadanía facilitando situaciones de exhibición de deporte en entornos abiertos.

También habrá actividades formativas para monitores de escuelas deportivas municipales, los monitores y entrenadores deportivos y los trabajadores del PMD.

Además, se colaborará con la Junta de Comunidades en el programa “Somos Deporte 3-18”, con el que se acercarán programas de iniciación deportiva a los centros escolares y que se presentarán a los centros escolares como novedad para su desarrollo en el tercer trimestre del curso.

El presupuesto estimado para esta programación deportiva municipal para 2018 es de unos 500.000 euros, que suponen un crecimiento de la inversión en actividad deportiva de unos 100.000 euros con respecto al año 2015. “Un crecimiento que ha sido sostenido en estos años y que no incluye los grandes eventos que tiene canon y que vendrán este año. Una muestra más de la apuesta de este equipo de gobierno por la actividad deportiva para todas las personas y desde todas las ópticas, disciplinas y modos de participar y acercarse al deporte”.

La concejala destacaba que ésta es una programación “que no pierde de vista la prioridad por la promoción de todos los deportes para todas las personas, que se irá haciendo real día a día e irá incorporando nuevos eventos y nuevas iniciativas para el desarrollo y la promoción del deporte en Ciudad Real”.