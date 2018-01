Mari Paz Romero, vecina de Valdepeñas, ha sido la agraciada con el premio ‘Su peso en vino’ correspondiente al sorteo realizado entre los participantes como jurado popular de la ‘XII Feria de la Tapa’, que organiza el Ayuntamiento de la localidad, y que este martes ha recogido su premio: 55 litros de vino de la D.O. Valdepeñas, lo que equivale a 12 cajas de 6 botellas.

Durante el acto de entrega el teniente de alcalde de Cultura, Turismo, Educación y Festejos, Manuel López Rodríguez, ha recordado que el Consistorio organiza con éxito cada año la Feria de la Tapa con el objetivo también de potenciar el consumo moderado y saludable del vino. En este sentido agradecía la “implicación que tiene la DO Valdepeñas dentro de la Feria de la Tapa, que es una idea que llevamos a cabo para fomentar la gastronomía y la hostelería de Valdepeñas así como el consumo del vino”.

Por su parte, la ganadora del premio, Mari Paz Romero, aseguraba que “me ha hecho mucha ilusión porque he participado todos los años, es la primera vez que me toca, y es el regalo que más ilusión me hacía y lo voy a disfrutar bastante”, una afirmación por la que López Rodríguez quiso preguntarle si era buena consumidora de vino, a lo que ella respondió entre risas: “Esto no me dura un mes”.

En representación de la DO Valdepeñas ha estado presente en la entrega de premio su directora de Marketing, Inmaculada Moreno, que ha elogiado la iniciativa de la Feria de la Tapa, “que ha sido un éxito, con visitantes de otras provincias y otros países, por coincidir además con el Día Europeo del Enoturismo”, señaló.