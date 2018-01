El PP ha pedido al Gobierno regional, y en concreto al consejero de Sanidad, Jesús Fernández , explicaciones sobre las contrataciones de ginecólogos extracomunitarios que no tienen homologada la especialidad en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano . También quiere saber si esta práctica es habitual en la red hospitalaria regional.

Ha sido la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, la que en rueda de prensa ha realizado esta petición al hilo de la información que publica el diario ABC, que se hace eco de la denuncia judicial del jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología de este centro hospitalario, Agustín Luque Mialdea, sobre la contratación de cuatro ginecólogos extracomunitarios en este centro que no tienen homologada la especialidad.

Guarinos, que ha hablado de “escándalo gravísimo y preocupante”, ha alertado de las “graves consecuencias” que para las mujeres, usuarias de este servicio de ginecología, puede tener el hecho de contratar a este tipo de personas que “carecen de experiencia en cirugía y no tienen homologada la especialidad”.

“Se trata de algo muy grave para la salud de los castellano-manchegos. No recuerdo que algo semejante haya pasado en la vida. Qué van a pensar las mujeres de este área”, ha dicho Guarinos que ha añadido que aunque esta denuncia se centra en la Gerencia de Puertollano “no hay nada garantice que esto no se dé en la red pública de hospitales de Castilla-La Mancha.

“Es muy grave que su inutilidad —la del presidente regional, Emiliano García-Page, y la del consejero de Sanidad— se traduzca en graves consecuencias para la salud de las mujeres. Es intolerable que el consejero no haya presentado su dimisión y que Page no lo haya cesado con carácter inmediato. Si no lo hace será responsable de lo que le pase a las castellano-manchegas en relación con la salud. La está poniendo en peligro con su pésima gestión y por todas las barbaridades”, ha alertado.

Tras lamentar que sean los profesionales sanitarios los que denuncian “los horrores de la sanidad de Castilla-La Mancha”, ha animado a las mujeres atendidas en este Servicio de Ginecología a que exijan ser atendidas por ginecólogos que tienen título oficial.

Dicho esto ha criticado que el presidente regional vaya enviar cartas a 500.000 mujeres de la región para que participen en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero —cáncer de Cérvix— que pone en marcha la Consejería de Sanidad, para que luego sean atendidas “por gente sin formación”.

Por ello, ha concluido diciendo que presentarán la oportuna reclamación de comparecencia parlamentaria del consejero por éste y otros temas, como las listas de espera, confiando en que acuda al Parlamento regional a dar las oportunas explicaciones. “Al Gobierno se le da muy bien eludir las Cortes”, le ha afeado.