La Portavoz y secretaria de Comunicación del PSOE provincial de Ciudad Real, Pilar Espadas, afirma que al Gobierno regional de Emiliano García-Page “le preocupa el medio rural y su conservación”, explicando que prueba de ello son los avances experimentados en este sector a lo largo de la legislatura y que resume en cinco grandes campos.

Espadas valora así el apoyo dado al sector agrícola y ganadero de Castilla-La Mancha y especialmente de la provincia de Ciudad Real, con entre otras cuestiones, “la gestión modélica que se ha hecho de la PAC”. Considera un acierto la convocatoria de solicitud única, anunciada por el Ejecutivo de la región y valora positivamente que con una dotación de 25 millones de euros, se contemplen nuevas medidas para determinadas situaciones agrícolas o la ayuda de 10 millones de euros para los ganaderos de extensivo.

Pilar Espadas, señala que la idea es que “el medio rural se mantenga vivo y en ello tendrán también mucho que ver, los más de 300 jóvenes castellano-manchegos, un cuarto de ellos mujeres, que se han incorporado al sector”, manifiesta.

Para la Portavoz socialista, es de destacar igualmente el impulso dado a la agricultora ecológica; en este sentido añade que 5.200 agricultores de la región han recibido ayuda y cree un acierto que 1.000 nuevos agricultores ecológicos más hayan podido acceder al sistema tras la modificación del Plan de Desarrollo Rural (PDR), “que los dejaba fuera de las ayudas durante la anterior legislatura”.

Como manifiesta la secretaria de Comunicación del PSOE, es de reconocer igualmente el apoyo a la industria agroalimentaria que supera en la región el 14% del PIB, de ahí que reconozca como necesarias convocatorias como las ayudas FOCAL, que en el caso de la provincia de Ciudad Real han beneficiado a 106 empresas invirtiendo, 127,8 millones de euros, y para las que, de cara a 2018, el gobierno castellano-manchego destinará 60 millones de euros más.

Y si por algo destaca también la provincia, opina Espadas, es por haber alcanzado cerca de 2.000 millones de euros en exportaciones, situándose en el primer lugar del ránking regional, según el ICEX, gracias al éxito precisamente de esas empresas agroalimentarias. Por no hablar de la ayuda directa e indirecta que se ha ofrecido al sector apoyando a FENAVIN, revitalizando el IRIAF en Tomelloso o con la apertura de la Estación de Viticultura y Enología en Alcázar de San Juan.

Igualmente, manifiesta Pilar Espadas, la contaminación preocupa mucho al Gobierno socialista de la región, por ello, -indica-, se está poniendo en marcha la Estrategia de Biomasa Forestal, que con una inversión de 30 millones de euros, va a permitir, además de trabajo en las zonas de monte, que 47 institutos públicos de secundaria de la región, 8 de ellos en la provincia de Ciudad Real, cambien sus calderas de calefacción antiguas, con el fin de evitar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera; y ya funcionan programas de educación ambiental a través del reciclaje en los centros educativos, con el programa EducaEnEco.

Castilla-La Mancha “lucha” por los Parques Nacionales y el agua

Considera Pilar Espadas, que dentro del interés del Ejecutivo de Emiliano García-Page por el medio natural y su conservación, está el deseo de que los dos Parques Naturales Nacionales pasen a ser competencia de Castilla-La Mancha.

La portavoz socialista opina que 13 años de retraso en el traslado de las competencias, y 4 años de falta de inversión en los mismos por parte de Cospedal, han sido más que suficientes “como para saber que necesitan un empuje cuanto antes por parte del gobierno autonómico”, el cual, lamenta Espadas, no puede llevar a cabo aún ni en Las Tablas de Daimiel, ni en Cabañeros, el proyecto de educación ambiental que dotado con 1,5 millones de euros, pretende potenciar la economía y el turismo en la zona.

En este sentido, destaca también la dirigente socialista, la apuesta por los Centros de Interpretación de los Parques Naturales, “duramente atacados en época de gobierno del PP en la región, cuando solo se dejaron 10, y reabiertos a partir del año 2016”, señala.

Y para concluir, recalca Espadas la defensa del agua que se está realizando desde el Gobierno regional. “Consideramos urgente que se apliquen cuanto antes medidas contra la sequía en Castilla- La Mancha, que se aprueben los Decretos de Sequía por parte del Gobierno de Rajoy y que éste defienda con el mismo ímpetu que el presidente regional el agua primordial para los agricultores y los regantes de nuestros municipios”, ha terminado indicando la Portavoz socialista ciudadrealeña.

Las instituciones socialistas “hacen frente al incumplimiento de Rajoy en materia social”

En otro orden de cosas, la Portavoz del PSOE provincial de Ciudad Real, Pilar Espadas, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno nacional del PP, “pague cuanto antes la deuda de más de 350 millones de euros que ha contraído con las personas dependientes de Castilla-La Mancha”.

Considera que “se trata de un castigo a la región y un estrangulamiento económico”, y exige Espadas que el Gobierno nacional cumpla, como lo hacen los gobiernos socialistas, al frente de la región y de la provincia.

Y es que “frente a la incompetencia del gobierno nacional del PP y su política de recortes e impagos”, critica Pilar Espadas, tenemos un gobierno en la región que ha incrementado las estancias en residencias un 20% y un 35% las estancias diurnas a lo largo del año 2017 y ha ofrecido 1.500 prestaciones en el entorno familiar, ha multiplicado el número de expedientes valorados, y aumentado las plantillas de profesionales dedicados a estas personas.

De igual modo, insiste la dirigente socialista, “valoramos positivamente desde la provincia el esfuerzo de la Diputación de Ciudad Real, que ha destinado para este 2018, 2millones de euros para ayudas de Emergencia Social”. Esfuerzo, que como destaca, ya se llevó a cabo también en 2017 para ayudar a 7.000 familias en situación de emergencia social o pobreza, por ejemplo en Alcanzar de San Juan, donde se solicitaron más de 141.00 euros, en Campo de Criptana con 40.500 euros, en Daimiel con 63.000 euros invertidos, o en Tomelloso con 109.000 euros.

“Ojalá no tuviésemos que destinar este tipo de partidas porque eso significaría que no habría personas en esta situación”, lamenta la Portavoz del PSOE, pero añade que de igual manera, “Rajoy tiene un compromiso con los dependientes de la región y la provincia de Ciudad Real, y no lo está cumpliendo”.