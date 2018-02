La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha participado esta tarde en la fiesta infantil de conmemoración del Día Internacional del Niño con Cáncer organizada por AFANION en la Plaza Mayor de Ciudad Real, acompañada de las concejalas de Acción Social, Matilde Hinojosa, y de Igualdad, Manuela Nieto-Márquez; de la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Jacinta Monroy, y de la directora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga.

Pilar Zamora agradecía la labor que están haciendo desde AFANION por los niños a los que se diagnostica esta enfermedad. “Los niños siguen siendo niños y los niños con cáncer, aparte de que nos hacen aprender muchísimo, necesitan ese cuidado y esa atención. Las administraciones debemos apoyar y visibilizar estas situaciones que atraviesan los niños con cáncer, y la medidas que tenemos que adoptar”.

La primera edil reconocía que “como madre, sabemos lo difícil que es que te digan que tu hijo o hija tienen cáncer, pero lo fuerte que te hace contar con asociaciones como AFANION que nos refuerzan y que nos ayudan a seguir. Como alcaldesa de Ciudad Real decir que tienen todo el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real”.

En el manifiesto leído por una niña que ha superado un cáncer, se reconoce que “cuando tus padres te dicen que la adolescencia es lila edad del pavo” no sabes muy bien qué pensar, así que te imaginas cosas de todo tipo como que a esa edad te conviertes en un pavo gigante, que adoptas uno como mascota o que puedes comunicarte con ellos. Pero luego creces y entonces te das cuenta de por qué Peter Pan no quería crecer. Empiezas a saber lo complicada que puede llegar a ser esa edad y entiendes que tus padres no le dieron ese nombre por casualidad, sino porque puedes llegar a sentirte tan incomprendido, que no sepas cómo hacerte entender”.

“Supongo que eso es lo que os pasa a los mayores cuando tratáis de explicarle al mundo que los adolescentes ya no son niños, pero que tampoco son adultos. Que necesitan un lugar con nombre propio, donde puedan crecer, pero nunca antes de tiempo. Algo así corno el País de Nunca Jamás, pero en el que hacerse grande no dé tanto miedo. Por eso, nuestros padres de Niños con Cáncer están trabajando para conseguir que los adolescentes que padecen esta enfermedad sean tratados en Unidades Específicas o en Unidades de Oncología Pediátricas, en vez de en las de adultos. Primero, porque no somos adultos; y segundo, porque están mejor acondicionadas y preparadas para nosotros.

El manifiesto reconoce que a través del “Estudio de adolescentes con cáncer de 14 a 18 años” que ha realizado Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, han descubierto que las conclusiones que se han sacado son las mismas que las que recomiendan los señores del Gobierno, y que están recogidas en un montón de papeles del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sólo queremos que nos escuchen. Que, después de tanto estudiar, nuestros padres puedan recitar la lección en voz muy alta para que se entere toda la sociedad. Y sobre todo, los médicos, las doctoras y los enfermeros que nos cuidan cuando enfermamos y debemos ir al hospital para que puedan hacerlo en un lugar especialmente pensado para nosotros, donde podamos hacerles entender que entre los adultos no siempre se nos da la atención que necesitamos.