La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha acompañado al ministro de Agricultura, Luis Planas; al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al presidente de la Diputación y de FENAVIN, José Manuel Caballero, y al director de la Feria, Manuel Juliá, en la inauguración y posterior recorrido por la Feria Nacional del Vino.

Zamora daba la bienvenida a todas las personas que visitan estos días Ciudad Real con motivo de FENAVIN, y aseguraba que igual que el vino se asocia a la alegría en las celebraciones, “hoy Ciudad Real se alegra y festeja una nueva edición de la Feria Nacional del Vino”.

“El vino es salud, es arte y en esta edición también es mujer, porque en esta edición de FENAVIN también tienen un papel importante las mujeres, que sabemos de vino, entendemos de vino y disfrutamos del vino”, afirmaba la primera edil.

La alcaldesa reconocía que “yo que vengo de un padre agricultor siempre he pensado que las vides son como nuestra tierra, tenemos las cepas que son las raíces, que no se levantan de forma fácil porque se adaptan al terreno y no se arrancan fácilmente. Tenemos las hojas, ese verde es el progreso es el desarrollo… y el futuro es la uva que no se recoge al día siguiente, sino que hay que ir cuidándola, con esmero, y así lo hacen todos los bodegueros que están en FENAVIN, cuidarlas con esmero para que sean uvas de progreso, de desarrollo, de riqueza y de creación de empleo”.

Pilar Zamora reconocía que “la ciudad y el Ayuntamiento todo lo que se puede hacer, está al servicio de FENAVIN porque eso es inteligencia, todas las administraciones están aquí representadas, y es inteligente el apoyar a algo que funciona”. Por eso agradecía “que hayan llenado la ciudad que sueñen con el vino, y esta decima edición no me cabe duda de que FENAVIN es una feria de 10”.