La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha inaugurado esta mañana los nuevos almacenes municipales del Servicio de Mantenimiento, que han supuesto una inversión de 1,1 millones de euros para mejorar las condiciones de trabajo de los 80 trabajadores que componen este servicio.

Zamora agradecía a la empresa PARROS Obras la ejecución de estas obras un mes antes de tiempo “y que han trabajado de forma magnífica y coordinados. Es una satisfacción estar inaugurando estos talleres municipales, porque una de las primeras visitas que hice siendo alcaldesa, fue a la nave de Mantenimiento y uno de los principales objetivos que teníamos era dignificar el trabajo que hacéis en todos los servicios”.

“Si una ciudad funciona –reconocía Zamora- es porque los trabajadores y trabajadoras estáis haciendo muy bien vuestro trabajo y lo que no es de recibo es que las instalaciones no sean acordes al trabajo que estáis realizando. Esto es el reconocimiento a una labor que estáis realizando y que muchas veces no es reconocida por la ciudadanía”.

Además afirmaba que es un ejemplo de buena gestión del dinero público, ya que los alquileres de los anteriores almacenes, suponían 10.800 euros al mes, por lo que durante estos años se han gastado “dos millones de euros en alquileres, que no le estaban dando unas condiciones dignas, mientras que esta obra ha costado 1,1 millones de euros, ofreciendo estas instalaciones que si cuentan con unas condiciones adecuadas. Ahora si se está dignificando a unos trabajadores a los que no se les tenía en cuenta”.

La alcaldesa también reconocía la eficiencia energética de estas naves, en las que luz natural inunda las salas, y con luces led, “lo que hace que el compromiso con el medio ambiente del Ayuntamiento también quede patente”.

La alcaldesa ha estado acompañada de los responsables de la empresa PARROS, así como de los concejales de Mantenimiento, Sara Martínez; Urbanismo, Alberto Lillo; Personal, David Serrano y Educación, Nohemí Gómez-Pimpollo; concejales del grupo Popular y Ganemos; el director provincial de Hacienda, Francisco Pérez, o el delegado de Defensa en Ciudad Real, el coronel Juan Manuel del Hierro.

NUEVOS ALMACENES

Los nuevos almacenes municipales se encuentran entre las calles Avenida Isaac Peral, calle Torres Quevedo y Avenida de la Ciencia. Fueron adjudicadas por importe de 915.737,29 € + IVA, por lo que se ha invertido 1.1 millones de euros. Las obras finalizaron en diciembre y desde entonces se ha estado equipando y haciendo la mudanza.

Se trata de unas instalaciones diseñadas para albergar al personal adscrito al Servicio de Mantenimiento (unas 80 personas), así como para los materiales, elementos, maquinaria y vehículos de los que dispone este Servicio.

La parcela tiene una superficie de 12.245,25 m2 se encuentra situada en la Manzana 1, del Sector S-Madrid-1, donde se han construido estos nuevos almacenes que consisten en dos naves adosadas con 1.872 metros cuadrados (una de 608 m2 y otra de 1.264 m2) y una nave auxiliar con talleres de aproximadamente 580 m2. En total son 2.152 metros cuadrados construidos.

La nave A se compone de dos alturas y en la planta baja se encuentran: la recepción, la zona de vestuarios, aseos, comedor y zona de usos múltiples, zona administrativa y de oficinas y una planta superior vinculada a la otra nave con el uso de almacenaje. En esta misma nave, pero con acceso distinto y con una sola planta de doble altura, está situado el taller mecánico.

La nave B es de una sola altura y en ella se ubica el Almacén general, la Herrería, la Carpintería y el almacén de Obras. En la nave auxiliar se ubican el almacén y los talleres de Pintura, Fontanería y Saneamiento, Electricidad y Alumbrado, cada una aisladas y con accesos independientes para dar un mejor servicio.