Cumpliendo con la tradición, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha hecho lectura del decreto de nombramiento del Pandorgo “de hogaño”, Julio Santiago Sánchez, ante una abarrotada Plaza Mayor. La alcaldesa le ha entregado al ya Pandorgo una reproducción de la Carta Puebla de Ciudad Real. El Pandorgo 2018, José Antonio López Rubio, le imponía la medalla que le acredita como nuevo componente de la Hermandad de Pandorgos, cuyo presidente le hacía entrega de un pergamino con su nombramiento.

Zamora reconocía que “es un inmenso honor” dirigirse a todos los vecinos y visitantes “sobre todo en este año que en lo personal tiene un significado muy especial. Me siento enormemente privilegiada y agradecida por representar a nuestra ciudad y orgullosa de formar parte de su día a día y de sus tradiciones”.

“Soy ‘pandorguera’ – admitía la alcaldesa- “y a lo largo de mi vida el mes de julio siempre ha tenido el mismo color, el color de nuestro pañuelo de yerbas, el color de las faldas de las mujeres que bailan nuestras seguidillas y de los trajes de nuestros Pandorgos. El olor a limoná y el sabor al puñao de esos garbanzos que te manchan las manos”.

“La Pandorga es una de las fiestas más conocidas de nuestra ciudad. Y aunque ya saben que la Pandorga se vive, no se cuenta, también trabajamos para darla a conocer y para animar a quien no ha venido nunca a que no deje de pasar ningún 31 de julio más”.

La primera edil daba la bienvenida “a todos aquellos y aquellas que habéis decido vivirla este año y que venís de otros lugares”, invitándoles “a disfrutar con nosotros y a divertiros con nosotros”.

Pilar Zamora reconocía la figura del Pandorgo de hogaño, Julio Santiago Sánchez Higuera, “un hombre de Ciudad Real, un hombre de nuestra Semana Santa, un Pandorgo con el que he compartido momentos ilusionantes y de algunos nervios. El Pandorgo número 40… y que precisamente acaba de cumplir los 40 años, junto a su mujer y a su hija. Juntos habéis hecho mucho por nuestra Semana grande, en la Hermandad de la Coronación de Espinas, y ahora lo estás haciendo como vicepresidente de la comisión permanente de la Asociación de Cofradías. Ahora te toca… os toca… hacerlo por TODA Ciudad Real. Y como buen comercial que eres, sabrás “vender” nuestra ciudad allí donde a lo largo de este próximo año sea necesario”.

Zamora felicitaba a la Hermandad de Pandorgos por “su disposición a hacer ciudad, vuestro trabajo por transmitir a nuestros niños y jóvenes nuestras tradiciones y el interés claro por llevar a otros lugares lo que son nuestras fiestas”, y ponía como ejemplo la presencia hoy de la Federación de Peñas Huertanas de Murcia.

“En nuestro empeño por declarar esta fiesta de Interés Turístico Nacional trabajamos de forma incansable y los Pandorgos sois totalmente imprescindibles. Aprovecho también para solicitar de las autoridades que nos acompañan y que forman parte de la Diputación, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Gobierno de España, que sean cómplices con nosotros en la consecución de éste objetivo”.

La alcaldesa felicitaba además a Luis Martínez Solís, que este año cumple su 25 aniversario como Pandorgo, y tenía un recuerdo para dos personas muy vinculadas con esta fiesta ya fallecidas como Emilio Arjona, Pandorgo en el año 1985 y “Ciudadano ejemplar” en el año 2011, y Rafael Romero Cárdenas, presidente de la Asociación de Coros y Danzas Mazantini que fallecieron el año pasado.

Además trasladaba su enhorabuena a la Dulcinea 2019, Fátima de la Flor “una mujer trabajadora y sencilla, siempre dispuesta a ayudar. Embajadora de nuestra tierra como integrante del Grupo Mazantini. Fátima está orgullosa de sus orígenes y representa perfectamente los valores de la mujer manchega” y a sus Damas

“La grandeza de una fiesta hace que dentro de la misma tenga cabida la tradición y la modernidad. Y es por ello que sin perder su esencia y sus raíces, tenemos actividades para todas las edades y para todos los gustos. Me siento orgullosa de nuestra Pandorga Run donde hemos demostrado una vez más la solidaridad de nuestra ciudad que siempre se vuelca con las causas justas. El esplendor de nuestra fiesta se muestra en sus matices y les aseguro que podremos encontrarlos en cada momento, en cada rincón y en cada actividad. La Pandorga es una fiesta para quien quiera disfrutarla y siempre existirá una forma de hacerlo”.

Por eso exhortaba a los vecinos y vecinas “a disfrutar de nuestra ciudad. Visitantes y amigos, formad parte de ésta fiesta. Somos una ciudad joven, alegre, con un buen presente y con un maravilloso futuro. Somos la capital de una gran provincia en la que tradición, naturaleza, patrimonio y generosidad se unen para conformar un tapiz inigualable. La Pandorga es un lugar de encuentro, una fiesta del pueblo, para todas las edades y para todos los gustos. Es una fiesta libre, igualitaria y multicultural”.

Además en el acto se proclamaba a la Dulcinea 2019, Fátima de la Flor Casas, y a las Damas 2019 Marisol Acevedo López, María Rosa Camacho Mora, María del Carmen González Villareal y Patricia Gozalo Céspedes.

El acto, presentado por el periodista de Onda Cero Javier Ruiz culminaba con la interpretación del himno de la Pandorga a cargo de la Asociación Cultural “Amigos de Javier Segovia”.

A continuación comenzaba el desfile hacia la Catedral de los representantes de casi 60 instituciones públicas, peñas, asociaciones, Pandorgo, Dulcinea y Damas y grupos folklóricos por el mismo recorrido que el año pasado hasta llegar a la avenida Alfonso X el sabio. Precisamente este ha sido el momento más emotivo del desfile, ya que los participantes en la ofrenda de la Asociación de Coros y Danzas Mazantini han realizado el baile de la seguidilla manchega en recuerdo del que fuera su presidente Rafael Romero Cárdenas, fallecido en diciembre pasado.

Una vez realizada la ofrenda de flores, frutos y productos del campo a la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real, el Pandorgo realizó la “convidá” a “limoná” y puñao para toda la ciudad desde la balconada del Centro Cultural Antiguo Casino, ayudado por la corporación municipal.

La música y los bailes volvieron a ambientar el Prado en un acto folklórico en honor a la patrona, que contó con la participación de la Agrupación Musical de Ciudad Real, el Grupo de Coros y Danzas “María José Melero”, el Grupo de Coros y Danzas “Nuestra Señora del Prado” y la Asociación de Coros y Danzas “Mazantini” en el Paseo del Prado.

Y a la medianoche, comenzaron en la Plaza Mayor los bailes populares amenizados por dos orquestas: “Torreblanca” y “Esmeralda On Tour”. Una fiesta que tuvo otro de sus momentos fuertes a las 2 de la madrugada, cuando se soltaron los toros de fuego desde la calle Palma, dejando paso a una noche de fiesta y diversión en el centro de Ciudad Real.