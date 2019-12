La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha visitado esta mañana Jugarama 2019, que este año está repartida en cuatro sedes en diferentes espacios municipales: el Espacio Joven, Centro Cultural Antiguo Casino, Casa de la Ciudad y el Polideportivo Rey Juan Carlos.

En el Centro cultural Antiguo Casino se ha instalado “BabyJugarama”, con una zona de juegos infantiles de 11 a 14 horas por la mañana y de 17 a 21 horas por las tardes, y actuaciones con pases a las 12 y a las 19 horas. Hoy han comenzado las actuaciones con “Bichos de Luz”.

La alcaldesa reconocía que el tiempo “está acompañando estos días, y estamos teniendo una Navidad maravillosa. Pilar Zamora se mostraba “muy satisfecha con Jugarama porque es una de las actividades más importantes, no sólo por la conciliación de los papás que es importante, sino porque los niños aprenden divirtiéndose”.

El concejal de Deportes, Antonio Gallero, valoraba cómo ayer se inauguraba esta edición “con un formato diferente, con cuatro sedes, generando mucha actividad para todas las edades y la respuesta de los vecinos y vecinas de Ciudad Real está siendo muy buena”.

El Espacio Joven acoge estos días el “Jugarama Creativa”, donde se llevan a cabo talleres navideños, animales marinos, “Hama Beads” y figuras en madera y habrá actividades de multiculturalidad, una ludoteca y un belén de Playmobil, orientado para niños de 5 a 12 años.

La Casa de la Ciudad se ha transformado en el “Jugarama Gamer”, con una zona “Cíber” con consolas de videojuegos y ordenadores para jóvenes de 10 a 14 años, y también cuenta con una zona de programación y robótica.

Por último, en el Polideportivo Rey Juan Carlos los días 28 y 29 de diciembre habrá dos jornadas de deportes alternativos para toda la familia de 11 a 14 horas (patinaje, freesball, beisbol…)

Y dentro de Jugarama, en el Espacio Joven, la Concejalía de Igualdad está llevando a cabo una campaña de juegos y juguetes no sexistas bajo el nombre “aprende igualdad jugando con libertad”, en colaboración con la asociación FISE. El objetivo es que los niños y las niñas, y fundamentalmente los padres y madres, tomen conciencia de que no hay juguetes “para niños” y otros “para niñas”, sino que los juguetes, no tienen género, y que ellos no deben jugar con roles ya pre-escogidos.