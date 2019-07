Pilar Zamora, puso el acento en que un elevado número de niños y niñas puedan disfrutar de este tipo de actividades y e insistió en el carácter inclusivo que tienen, puesto que las actividades organizadas se ofrecen a todos los alumnos, independientemente de las necesidades educativas que tengan. “No se organizan un tipo de actividades para unos niños y otras para otros. La inclusión es plena, de personas con discapacidad o con niños con menos recursos, todos están juntos», lo que a su juicio es el camino para conseguir una ciudad verdaderamente igualitaria..

El concejal de Educación ha explicado que son unos 500 alumnos los que participan en las escuelas municipales de verano, en varios colegios de Ciudad Real, siendo la primera semana la de mayor afluencia y se reduce en semanas sucesivas según los padres van teniendo vacaciones, como vienen demostrando las estadísticas de años anteriores.

La concejala de Acción Social, Matilde Hinojosa ha recordado que fue en 2015, cuando el PSOE llegó al gobierno y no antes, que el Ayuntamiento de Ciudad Real tiene escuelas inclusivas de verano, “ya no se hacen actividades paralelas para niños con pocos recursos o solo una ludoteca de verano para personas con discapacidad, se abren todas las actividades y las políticas de inclusión social se hacen transversales A partir de ese momento todos los niños y niñas juegan y se divierten juntos, forman parte de la misma actividad, no se hacen actividades distintas», sentenció, refiriéndose a las declaraciones efectuadas en días pasados por el concejal popular Enrique Belda, invitando a todo su grupo a visitar las escuelas.