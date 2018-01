Según ha informado el Ayuntamiento tomellosero en nota de prensa, el encendido de hogueras se podrá hacer el día 16 entre las 16.00 horas y las 2.00 horas del día 17, mientras que si el día elegido es el 20 de enero, se podrán realizar entre las 16.00 horas y las 8.00 horas del día 21 de enero.

Las personas que quieran encender estas hogueras deberán inscribirse en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la localidad con el fin de facilitar el control de los puntos de celebración. El plazo de inscripción finalizará el día 15 de enero para las hogueras que se vayan a encender el día 16 y el 19 de enero para las hogueras del día 20.

El Ayuntamiento de Tomelloso ha hecho público un bando con motivo de la celebración de esta festividad en el que ha hecho un llamamiento a la población para “conseguir unas celebraciones festivas y lúdicas, pero a su vez controladas y sin contratiempos”.

En este bando se indica que en el momento de la inscripción será necesario proporcionar los datos sobre el lugar donde se pretende encender la hoguera y el DNI de una persona mayor de edad, que deberá rellenar un documento de conocimiento de condiciones a cumplir para la realización de la hoguera.

Los elementos de combustión no podrán estar compuestos por materiales inflamables ni explosivos ni por elementos de composición plástica, además de por ningún otro tipo de residuos cuya combustión pueda conllevar la emisión de gases altamente contaminantes o molestos, por lo que queda totalmente prohibida la quema de plásticos, neumáticos u otros productos tóxicos y contaminantes. No se podrán además hacer hogueras o barbacoas próximas a depósitos de gas, combustibles y similares. Además, no se permitirá la realización de hogueras en parques y zonas ajardinadas o arboladas.

PROHIBIDAS LAS HOGUERAS EN ASFALTO

Igualmente se han prohibido por el Consistorio las hogueras en el asfalto, salvo que se utilice una plancha metálica separada del suelo por una capa gruesa de arena y ubicándose en un lugar donde no obstaculicen la circulación. Todo ello se retirará convenientemente tras la celebración.

Por otra parte, la distancia mínima entre hogueras será de 15 metros, siendo las dimensiones máximas permitidas de la hoguera de un metro y medio de diámetro. En el caso de las barbacoas, las dimensiones máximas permitidas serán de un metro cuadrado.

Se deberá guardar también especial precaución para que la hoguera no afecte a cables eléctricos, vehículos a motor, muros y edificaciones, guardando una distancia “suficiente y adecuada” con dichos elementos.

El bando incide también en que, tras la finalización de la celebración, se deberá proceder a apagar totalmente el fuego y se recogerán adecuadamente los residuos que se hubiesen generado, dejando limpia de restos la zona.

Para el caso de la realización de fuegos en terrenos particulares, se recomienda que se cumplan igualmente todas estas condiciones “para evitar situaciones de peligro” y que, en caso de darse estas, se avise a los servicios de emergencia.