El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado esta tarde destinar 3,9 millones de euros del superávit del año 2018 a 18 proyectos de inversiones financieramente sostenibles, que supondrán una inversión en la ciudad de 4,9 millones de euros.

El Ayuntamiento de Ciudad Real tuvo un superávit de 9,4 millones de euros del Presupuesto del año pasado. De esa cantidad, se pueden dedicar a inversiones financieramente sostenibles aplicando la proyección del superávit del año que viene 7.938.441 euros y para la amortización de préstamos se debería destinar 115.005, 86 euros.

Así en el pleno se han aprobado la propuesta de alcaldía sobre la aplicación de este superávit por importe de 3,9 millones de euros, y los expedientes de modificación de créditos para poder llevarlos a cabo. La propuesta ha sido aprobada con el voto a favor de PSOE y Ganemos y la abstención de PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito.

Los proyectos son los siguientes:

Nº. ORD. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO/INVERSIÓN IMPORTE I.F.S. 1 ADECUACIÓN PLAZA CERVANTES Y ENTORNO 287.077,55 2 ADECUACIÓN CTRA. DE PIEDRABUENA 98.881,43 3 ADQUISICIÓN AUTOBUSES 319.800,00 4 CAMINO DE VALDORO 124.947,24 5 CAMINOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL PLAN 2019 78.349,09 6 CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MÚLTIPLES LAS CASAS 536.339,20 7 ILUMINACIÓN PISTAS DEPORTIVAS 75.599,00 8 PEATONALIZACIÓN C. TOLEDO, CALATRAVA, FERIA, CABALLEROS 574.270,41 9 CALLE PINTOR LÓPEZ TORRES 159.195,32 10 RED SUM. AGUA C. BERNARDO BALBUENA 64.065,98 11 RED. SUM. DE AGUA C. ESTACIÓN VIA CRUCIS 159.100,32 12 RED. SUM. DE AGUA C. MALAGÓN 69.089,02 13 RED. SUM. DE AGUA C. REYES y colindantes 248.805,38 14 RED. SUM. DE AGUA C. NTRA SRA ÁNGELES y colindantes 53.491,04 15 REDES AGUA Y SANEAMIENTO CAMINO VIEJO ALARCOS 131.505,00 16 TRAVESÍA DE LAS CASAS (2ª FASE) 67.023,15 17 PAVIMENTACIÓN C. VELILLA DEL JILOCA 101.299,47 18 ADQUISICION DE TERRENOS EN ZONA FORESTAL “LA ATALAYA” Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. 800.000 A estas cantidades hay que sumar la financiación que se aportará para algunos de los proyectos, por parte de la Diputación Provincial de Ciudad Real y de los Fondos FEDER que supondrán una inversión en la ciudad de 4.896.687 euros.

El pleno también ha servido para que se haga entrega a los concejales que han formado parte de esta Corporación Municipal la estatuilla de Alfonso X el sabio, fundador de la ciudad, por parte de la alcaldesa, Pilar Zamora.

Una emotiva entrega por los concejales que no continuarán en la que Zamora agradecía a los concejales y concejalas que no seguirán en el Ayuntamiento, a los que –decía- “a algunos les vamos a echar muchos de menos. Todos hemos tenido una vocación de servicio público en este trabajo, y no seremos iguales después de haber sido concejales de este Ayuntamiento, y todos lo hemos hecho con una vocación de servicio”.

Por eso pedía disculpas si en la dirección de los Plenos había habido alguna cuestión controvertida, ya que “sólo me ha movido que los ciudadanos vean cómo trabajamos por ellos”. Además transmitía el reconocimiento y agradecimiento a la prensa “por trasladar a todos los vecinos el trabajo que hacemos”.

Por último agradecía el trabajo que han desarrollado en estos años los trabajadores municipales “porque sin ellos no hubiéramos podido hacer nada en este tiempo”.

“A los que vamos a seguir en la corporación, seguiremos trabajando –afirmaba Zamora- y a quienes lo dejan, desearles toda la suerte del mundo, que disfruten y que sigan trabajando por los demás, donde tengan que hacerlo”.