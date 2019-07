El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado esta tarde por unanimidad la propuesta de la alcaldesa, Pilar Zamora, de nombrar “Ciudadano Ejemplar” a D. Dionisio Céspedes Navas. Éste es un reconocimiento honorífico que contempla el Reglamento de Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ciudad Real. Pretende premiar, tanto a personas individuales como a colectivos, que se hayan distinguido por una ejemplaridad en servicios prestados a la comunidad a lo largo de toda una vida.

La entrega de este galardón se realiza coincidiendo con la inauguración de la Feria y Fiestas de Agosto. Recibirá una imagen de nuestro más universal embajador y ejemplo de lucha por las causas justas, D. Quijote de La Mancha.

Dionisio Céspedes Navas ha sido presentado por el Colegio Nuestra Señora del Prado (Marianistas), y a su candidatura se han sumado centenares de adhesiones de procedentes de Instituciones, Asociaciones, Colectivos y particulares (115 adhesiones y 1.721 firmas apoyando esta candidatura).

Se reconoce en el Sr. Céspedes Navas su condición de persona dialogante, respetuosa, empática y con vocación de entrega que genera, transmite e influye un comportamiento positivo en la convivencia diaria de nuestra ciudad. Destaca su gran aportación a lo que constituye su inequívoca vocación: la docencia, a la que ha dedicado casi 40 años de si vida en los que ha contribuido a formar en valores a generaciones de ciudadrealeños.

Es de resaltar también su notable vocación de servicio público, al que dedicó años de su vida y de su tiempo como Concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real, en el que destacó como hombre tolerante dedicado siempre a promover el diálogo y la colaboración entre las diferentes fuerzas políticas en aras al bien de la ciudad, a la que ama profundamente, y a la que, aún hoy a sus ochenta años, sigue sirviendo en tanto en cuanto su salud se lo permite, desarrollando labores sociales al servicio de los demás.

El Pleno ha aprobado también el Plan Económico Financiero 2019-2020 del Ayuntamiento de Ciudad Real. El concejal de Economía y Hacienda, Nicolás Clavero, reconocía que este Plan “está motivado por la obligación local que tienen los Ayuntamientos de presentar una propuesta en el caso de los ejercicios se sobrepase la cuantía que le Ministerio establece como “techo de gasto”. Todos los años de la anterior mandato hemos estado por debajo, menos en 2018, donde hemos sobrepasado el techo de gasto por 367.317,27 euros, algo que es insignificante en un presupuesto global cercano a los 60 millones de euros.

Clavero consideraba que “es una norma obsoleta, no sé si en algún momento tuvo algún sentido, pero ahora no lo tiene y menos aún en el Ayuntamiento de Ciudad Real con un superávit el año pasado de 9,5 millones de euros”. El concejal explicaba que no se van a eliminar las inversiones previstas en la ciudad, sino que se van a realizar por la aplicación del superávit de 2018.

La medida salía adelante con los votos de PSOE y Ciudadanos, la abstención de VOX, y en contra de PP y Unidas Podemos que lo argumentaba al estar en desacuerdo con esta legislación.

Además se aprobaba, con el voto en contra de Unidas Podemos, la declaración como Fiestas Locales para el año 2020 los días 1 de junio, lunes (Romería de Santa María de Alarcos) y el día 22 de agosto, sábado, (Festividad de la Octava de la Virgen del Prado).