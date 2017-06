El Ayuntamiento de Porzuna celebró este jueves el Pleno en que el Grupo Municipal Socialista sometía a votación una moción de apoyo al colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) y de reivindicación de la libertad afectivo-sexual e igualdad en derechos. La moción fue defendida por el portavoz Norberto Palomares, a la que se sumaron las intervenciones de los portavoces del resto de grupos del consistorio. Palomares justificó la propuesta en el hecho de que “en el ámbito rural también se producen casos de lgtbifobia, por lo que nos toca dar un paso por la igualdad de derechos y trabajar contra la discriminación por orientación sexual”, añadiendo que en definitiva, de lo que se trataba, era de visibilizar una realidad que existe también en Porzuna.

La moción contempla la conmemoración anual del orgullo LGTBI, formación al personal del Ayuntamiento en materia de igualdad y la puesta en marcha de servicios de apoyo y orientación juvenil en la promoción de la salud afectivo-sexual, entre otras.

En la exposición de motivos, el acuerdo de Pleno señala que “las personas LGTBI en el entorno rural requieren la misma protección y apoyo que en las grandes ciudades”, por esta razón la adopción del acuerdo sitúa al municipio como un ejemplo de consenso entre todas las fuerzas políticas para trabajar por los derechos humanos, y en este sentido los socialistas esperan “que sea el primer paso de muchos en la localidad para conseguir la plena igualdad entre personas”.

A la finalización del Pleno, la corporación junto a asistentes y representantes del colectivo se fotografiaron con la bandera arcoíris, que ondea por primera vez en el balcón del Ayuntamiento de Porzuna.

Especial reconocimiento a activistas, familias y porzuniegos LGTBI

La moción, explicó Palomares, recoge las propuestas del colectivo y es fruto del trabajo de los socialistas junto con personas activistas del colectivo castellano-manchego que empezó a finales del año pasado, “por ello merece un especial agradecimiento a WADO LGTBI+ Castilla-La Mancha como organización que mostró su disposición a trabajar en esta propuesta que se trae a Pleno”.

En su turno de palabra, Blanca Fernández, como concejal del PSOE, quiso agradecer el apoyo de la corporación “porque no es fácil hablar de homosexualidad y transexualidad en los pequeños municipios, he vivido muy de cerca el sufrimiento y que en Porzuna nos sumemos a las reivindicaciones, a hacer actos, a mí me emociona”, finalizaba la dirigente porzuniega.