Reitera “el gobierno de Castilla-La Mancha se ajusta a derecho y a la ley como así lo dijo el presidente García-Page ” y añade “aquí no van a entrar amiguetes, como sí hicieron otros”

Mora recuerda que la ley electoral que “con trampas” aprobó el PP, ha permitido que “con 400.000 votos, ellos obtuvieran 16 diputados, pero con 100.000 votos, Ciudadanos no obtuviera ninguno”

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha reconocido que la presencia del líder de Ciudadanos Albert Rivera en nuestra región, más concretamente en Toledo en el día de hoy “pone muy nervioso a los dirigentes del PP”. “Y no hay más que ver” asegura “las reacciones que han tenido ante la propuesta de Rivera de aumentar el número de diputados en el parlamento autonómico”.

Para Mora, “el problema del PP es que le está surgiendo un competidor” que le pisa los talones y “que no entiende, como no lo entiende ningún ciudadano de nuestra región, la ley electoral ad hoc que hizo Cospedal en solitario”. El parlamentario socialista señalaba que “nadie entiende como un partido como fue el PP, con 400.000 votos consiguiera 16 diputados y Ciudadanos con 100.000 votos, ninguno”. “Eso que lo explique el PP que es su ley electoral, una ley que hicieron con trampas para ganar unas elecciones que además no ganaron”.

A renglón seguido ha reiterado “nosotros no actuaremos como hizo el PP, cualquier modificación de la ley electoral y del estatuto se hará por consenso y con diálogo”.

En palabras de Mora, la radicalidad del PP es la evidencia de que “están en caída libre en las encuestas, les va mal y no tienen norte ni rumbo ni en España ni en Castilla-La Mancha”.

Médicos titulados pero sin homologación

Por otro lado, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población porque “todos los médicos especialistas que están en nuestro sistema de salud público son especialistas” a pesar de las alarmas que un día sí y otro también vierten los ‘populares’ a tenor de la contratación de cuatro ginecólogos en el hospital de Puertollano.

El diputado socialista ha reiterado que son “profesionales especialistas con la titulación de su universidad, a los que sólo les falta la homologación, un trámite que tiene que hacer el ministerio”. Por lo que, ha animado a los dirigentes del PP que si de verdad les preocupa este tema, “insten a su compañero Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, a que agilice los trámites y ayude a solucionar el problema”.

Mora recuerda que “lo están haciendo todas las comunidades autónomas en la actualidad, y lo ha hecho el PP en la anterior legislatura en nuestra región porque no han salido los suficientes profesionales formados de nuestras universidades”. Sin ir más lejos, insiste “el gerente del hospital de Valdepeñas con el PP a la sazón actual subdelegado del gobierno en la provincia de Ciudad Real hizo contrataciones de este tipo”.

En opinión del parlamentario socialista, “bajo ningún concepto se puede poner en duda la formación de estos especialistas” algo que sí está haciendo el PP con su estrategia de “desprestigiar el sistema público sanitario”. Y es que, para Mora, “esta estrategia responde a los intereses particulares del PP, ellos no creen en un sistema público sanitario de calidad y quieren beneficiar al sector privado que es donde tienen su negocio”.

Y concluía, “nosotros creemos en un sistema público solidario, universal, gratuito y que abarca a todos los ciudadanos de este país, el PP no cree en este modelo por eso alientan la alarma social y la desesperación de la gente para que haya ese trasvase de lo público a lo privado” sentenciaba.

“El gobierno no va a meter a amigos por la puerta de atrás como sí hicieron otros”

Por último, y en relación al “no decreto” sobre la función pública porque el gobierno no lo está tramitando, Mora ha reiterado “el gobierno de Castilla-La Mancha se ajusta a derecho y a la ley como así lo dijo ayer el presidente García-Page: aquí no van a entrar amiguetes, ni se van a hacer funcionarios porque sean amigos, otros sí lo hicieron”.

Sobre todo, porque como reconocía el diputado socialista, “el artículo 103 de La Constitución lo deja muy claro como se accede a la función pública: nadie que no sea funcionario o haya pasado una oposición puede ser funcionario o puede quedarse en la administración pública”.

Y a los populares les dirigía un mensaje, “todavía no han explicado por qué todos sus ex altos cargos ahora que han vuelto a la función pública sí están cobrando complementos porque están en otras administraciones públicas mientras que en la nuestra, en la Junta, no se cobran” concluía.