El portavoz del grupo, Adrián Fernández, ha declarado que siente vergüenza al circular por esta carretera y ha considerado que es una falta de respeto hacia estas dos poblaciones y la comarca mantenerla en el estado en que se encuentra, según ha informado el PP en nota de prensa.

“Estoy a favor de que la provincia avance en todos los sentidos y uno de ellos es tener vías de comunicación en perfecto estado, afectando tanto a señales viarias como firmes de carreteras en condiciones, para hacer más seguro el tránsito de los vehículos”, ha continuado.

Fernández ha insistido en que la CR-5021 necesita urgentemente un arreglo y lleva en estas condiciones desde hace una década. Asimismo, ha opinado que “ampararse en la ley de gasto es una excusa absurda para no arreglar esta carretera y mantener en el siglo XX a dos poblaciones y una comarca”.

Adrián Fernández ha apuntado que una institución como la Diputación debe velar por todas las poblaciones que componen la provincia y ninguna debe ser discriminada por razones ideológicas, señalando que “jugar con las vidas de los vecinos en función de a quien votan es denigrante y no es digno de esta Institución ni de su equipo de Gobierno”.

“Me cabe pensar que el presidente Caballero desconoce esta vía de comunicación y el estado en que se encuentra, porque no entiendo cómo, si conoce su estado, no la arregla con carácter urgente”, ha afirmado el ‘popular’, reiterando que cuando no hay voluntad es difícil que se puedan hacer las cosas y recordando que la Diputación no tiene pensado el arreglo de la carretera hasta el año 2020, pasada ya esta legislatura.