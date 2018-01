Por el contrario, ha quedado rechazada la del Grupo Popular que pedía tomar medidas para ayudar a agricultores y ganaderos y a empresas agoalimentarias para que puedan aumentar el empleo, así como crear el instrumento necesario para que se llevar a cabo una mayor especialización y conveniar programas con la Universidad de Castilla-La Mancha para una mayor investigación en este sector.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado que el descenso del paro tiene en gran medida que ver con el sector agrario, y así como ejemplo ha señalado los 1.218 jóvenes incorporados a este sector de los cuales 549 han incorporado ya a un trabajador, “gracias a un crédito de 50 millones de euros”, algo de lo que el Gobierno regional se siente “orgulloso”.

El empleo que se está generando, añadía, es “de calidad”, siendo Castilla-La Mancha la Comunidad Autónoma “líder” en la disminución del desempleo en este sector. En resumen, ha dicho Martínez Arroyo, “este gobierno apuesta por el sector agrario”.

En cuanto a planes de mejora, el titular de Agricultura ha manifestado que se han destinado 77 millones de euros a éstos, resolviéndose 1.215 solicitudes de las que 750 eran de jóvenes. En ayudas Focal se han destinado “130 millones de euros”, ha afirmado al tiempo que destacaba que se trata de “cifras nunca alcanzadas” que han permitido la creación, según el consejero, de 543 empleos directos.

Acerca de la previsión para 2018 en materia de empleo en este sector, el consejero ha augurado la creación de 4.200 nuevos empleos directos, pero ha mantenido que para que el trabajo de campo sea rentable “es necesario acceder al agua”. Además, ha concluido que desde el final de la pasada legislatura se han generado cerca de 11.4000 nuevos cotizantes a la seguridad social.

PODEMOS VE “DESIGUALDAD” AUNQUE CELEBRA LOS DATOS

El portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, se ha mostrado de acuerdo con el consejero en los “datos positivos” del empleo en el sector agrario y ha mantenido que Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad Autónoma en tasa de ocupación en este sector y “casi duplica el promedio estatal del 4 por ciento”.

Sin embargo, ve una “clara desigualdad de género” y critica casos de “sobre explotación”. Asimismo, ha apuntado que hay un “buen desempeño” del sector, pero que la meteorología “es muy importante, y aquí los estragos de la sequía y nefastos trasvases ponen en riesgo”, entre otras actuaciones, las exportaciones.

PARA PSOE C-LM TIENE “MEJOR SALUD” EN EL EMPLEO

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Emilio Sáez ha pedido “alegrarse” cuando los datos de desempleo bajan y se crea trabajo. “Cerramos el año como tercera región en términos anuales y por primera vez, desde 2009, estamos por debajo de 20 por ciento de paro”, lo que supone casi ocho puntos menos desde que gobierna Emiliano García-Page y que para Sáez es “algo más que significativo”.

Hay que poner, ha afirmado el socialista, “especial énfasis en políticas destinadas a la agricultura” y “promover” el relevo generacional. Y en materia de igualdad de género, Sáez se ha referido a una “diferencia de incorporaciones entre 2012, cuando hubo 90 nuevas mujeres en el campo, y en este último año 419”.

LOS BUENOS DATOS SON “FRUTO DE LAS EMPRESAS”

De otra pare, el ‘popular’ Antonio Lucas-Torres ha felicitado al Grupo Socialista por traer este debate al plenario porque es un “tema importante” para Castilla-La Mancha, sin embargo, se ha mostrado “decepcionado” porque está “feo” que hablen de buenos datos cuando son “fruto del trabajo de las empresas agroalimentarias, no es por ustedes —en referencia al Gobierno regional—”.

“Yo diría: A pesar del señor García-Page los agricultores siguen creando empleo y riqueza para que ustedes puedan colocar a gente a dedo”, ha criticado Lucas-Torres al tiempo que pedía al Gobierno regional ponerse a trabajar para acometer la reforma de la PAC que “sí es muy necesaria” y es algo en lo que “ya trabajan otros consejeros”.

A Francisco Martínez Arroyo le ha afeado que no haya explicado “cómo va a ayudar a los jóvenes”, como por ejemplo con “capacitación”; en lugar de “vivir de las rentas de lo que hicieron otros, que está muy feo”. Y le ha preguntado al consejero si “cree que ha hecho algo de lo que le ha dicho la Unión Europea”.

En el turno de réplica ha dicho que el Gobierno regional ha “perdido un montón de pasta” de la Unión Europea y no ha dejado “ni los conejos, ni la agricultura”. “Tienen mucha cara y no me lo esperaba de ustedes”, ha finalizado.

TERCER FORO DE LA PAC

Al final del debate, el consejero ha respondido al diputado del PP sobre la posición de la región en cuanto a la PAC “sacando pecho” porque Castilla-La Mancha es “la única región que ha iniciado el debate con contundencia, pues el 5 de febrero se celebra el Tercer Foro de la Reforma de la PAC en el que participarán todos”. “Llevamos trabajando un año con todas las asociaciones”, ha puesto de manifiesto.

Para ese debate, ha dicho Martínez Arroyo, “tengo algunas ideas”, en especial, “que no desaparezca ni un sólo agricultor”. “No quiero vivir de las rentas porque la herencia recibida fue peor de lo que tenemos hoy en día”, ha respondido a Antonio Lucas-Torres.

En otro sentido, ha agradecido al miembro de Podemos su exposición porque “sí se ha centrado en el contenido del debate” y ha hablado de, en materia de vino, “apostar por un producto embotellado de calidad y por las denominaciones de origen”, ha finalizado